Oriol Junqueras opina sobre VOX en 'Lo de Évole': "Me honra que su opinión sobre mí no sea buena"

Este domingo 9 de febrero laSexta emitió una nueva entrega de 'Lo de Évole', el programa de entrevistas conducido por Jordi Évole que profundiza en el tema de la cárcel y sus consecuencias. Esta vez fue Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), actualmente en prisión, quien se sometió a las preguntas del periodista. Hablaron sobre la situación política en Cataluña, sobre la vida entre rejas y sobre VOX.

Oriol Junqueras en 'Lo de Évole'

A raíz de una conversación sobre el clima represivo que se vivió en la comunidad catalana tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, Junqueras declaró: "Todos los que lideraron la represión ya no están en la escena política. Las urnas les han echado, véase Mariano Rajoy o Albert Rivera, pero a mí no". "Es evidente a quién le dan la razón las urnas y a quién se la quitan", continuó, a lo que Jordi Évole rebatió haciendo una clara referencia al auge de VOX tras la caída de PP y de Ciudadanos: "No sé si los sustitutos de esos políticos de los que me habla han sido los mejores".

"Es evidente que mi opinión sobre VOX no es buena, igual que la de VOX sobre mí tampoco, cosa que me honra. Pero las urnas han castigado a los que protagonizaron la represión", respondía el político catalán, a lo que el periodista volvía a replicar: "Y a los que han premiado son los que querían más represión". Junqueras recalcaba que en la sociedad catalana no se les ha apoyado tanto y Évole aclaraba que se refería al nivel estatal. "Le deseo lo mejor a la sociedad española y no es bueno que Vox obtenga buenos resultados", opinaba el presidente de Esquerra.

Contra el pin parental

"Que exista un partido que quiere impedir que los alumnos puedan cumplir con su currículum escolar es una pena para cualquiera sociedad", alegaba Oriol Junqueras en referencia al partido liderado por Santiago Abascal. No obstante, también aclaró que ellos no tienen la responsabilidad sobre su ascenso: "Eso sería como decir que las mujeres maltratadas tienen la culpa de que VOX menosprecie el concepto de violencia de género".