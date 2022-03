Si por algo será recordada la gala de los Oscar 2022, sin duda será por el bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock. Esta agresión por parte del ganador a Mejor Actor, que hubiese sido igualmente intolerable de haber formado parte del guion, causó auténtico estupor tanto a los invitados a la ceremonia como a la audiencia que desde su casa asistía conmocionada a lo que acababa de ocurrir.

Will Smith recoge su Oscar tras agredir físicamente a Chris Rock

La incertidumbre sobre hasta qué punto era broma la bofetada terminó cuando la Academia de Cine se encargó de condenar la violencia y la policía de Los Angeles comunicó lo sucedido, asegurando que Rock no presentaría cargos. No obstante, quienes sí que han emitido ya su veredicto han sido los telespectadores, que han criticado al actor por no saber contener su enfado y protagonizar una agresión ante decenas de millones de personas.

Las redes sociales se inundaban de comentarios condenando el acto. Muchos internautas analizaban que, si la broma sobre el físico de Jada Pinkett Smith fue de mal gusto, lo que Smith tendría que haber hecho hubiera sido exigir una disculpa pública. "¿Estuvo bien que Chris Rock se burlara del físico de Jada? No. ¿Estuvo bien que Will Smith lo golpeara por eso? No. Me parece triste que estemos glorificando el solucionar las cosas agrediendo a las personas", defendía una tuitera.

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

Lo impactante no es ya que Will Smith le haya dado un guantazo en directo a Chris Rock. Lo impactante es que el público aplauda en pie al agresor 5 minutos después del incidente. Los mismos a los que se les llena la boca de inclusión, pacifismo y buen rollo. Asco #Oscars — Jorge R. Tadeo (@JorgeRTadeo) March 28, 2022

#Oscars Si ya el premio cinematográficamente era cuestionable todo esto lo deja como el Oscar más empañado de la Historia (y encima con bromita final de que espera que la Academia le vuelva a invitar). — Nacho Gonzalo (@LoQueYoTeDiga) March 28, 2022

De verdad que espero despertarme mañana y que la carrera de Will Smith se haya hundido. #Oscars Qué forma más horrible de justificar esta violencia en directo. — Javier ???? (@Hermochi) March 28, 2022

Will Smith se lleva el Oscar al momento más incómodo en la televisión. — Don Slobo (@slobotzky_) March 28, 2022

Acabo de ver el discurso de Will Smith justificando la violencia como "consecuencia del amor" -el mantra de tantos maltratadores- y me parece uno de los momentos más deplorables y tóxicos que se han visto en los #Oscar El amor no excusa la violencia. Nunca. — Nando López ?????????? (@Nando_Lopez_) March 28, 2022

Will Smith en los próximos Oscar pic.twitter.com/VHdGAT79fA — Maxi¹??¹ (@MaxiSt1891) March 28, 2022

Lo de Will Smith ha sido un espectáculo bochornoso y violento para los espectadores. Ante un chiste de mal gusto, te vas de la gala sin aceptar el premio y lo denuncias públicamente, no te rebajas a ser matón de barrio. #Oscars — ???????????????????? (@carolwabisabi) March 28, 2022

Soy un gran admirador de Will Smith y no celebro su reacción.

Bastaba con pararse al frente y EXIGIR una disculpa pública para su esposa. #NoALaViolencia #Oscar — Luis Alberto (@LuisAlbertoVF) March 28, 2022

Te pegas toda la vida luchando y peleando con ganar los #Oscars y vas a pasar a su historia por ser una vergüenza de actor, hombre y persona.



Increíble Chris Rock y su elegancia. Que no caiga en el olvido cómo ha reconducido la gala frente a la desgracia de Will Smith. pic.twitter.com/Muw5ygQyaj — David Lorao #MoonKnight (@goonielor) March 28, 2022

Y lo hace con violencia. Pero no solo eso, es que después justifica esa violencia en su discurso diciendo que es "por amor". Mismo discurso que lleva siglos justificando la violencia machista. Lamentable que algo así pueda darse delante de millones de personas. — Nagua Alba (@NaguaAlba) March 28, 2022

Peticiones para retirarle el Oscar

Muchas voces han cuestionado a la Academia por entregarle el Oscar a Mejor Actor a Will Smith por su interpretación en "El método Williams". "No debieron haber permitido que Will Smith recogiera su Oscar y diera un discurso para poder justificarse", compartía en Twitter Emilio Doménech, quien se unía a las voces que criticaban a la Academia por su escueto comunicado sobre la condena a la violencia. "Sinceramente me parece delirante que un tío se levante en mitad de la ceremonia de los Oscars y le pegue un puñetazo a alguien en directo. Eso es violencia. Es una agresión. A Will Smith le deberían retirar el Oscar si lo gana esta noche", afirmaba otro espectador.