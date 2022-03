La 94ª ceremonia de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas conducida por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes que arrancó con una Beyoncé deslumbrante estaba transcurriendo dentro de lo normal hasta que apareció en el escenario del Dolby Theatre de Los Angeles Chris Rock para presentar el premio de la categoría de mejor película documental.

Will y Jada Pinkett Smith antes de empezar la ceremonia

Durante su intervención, Rock, famoso por su humor grueso, decidió hacer una broma que no sentó nada bien a uno de los asistentes. "Jada, te amo. G.I. Jane 2: me muero por verla", bromeó el cómico dirigiéndose a la actriz Jada Pinkett Smith, que hace un tiempo hizo público que sufre de alopecia.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife's name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

En un primer momento parecía que Will Smith, su marido, se reía con la broma, aunque Pinkett Smith puso los ojos en blanco claramente disgustada. Sin embargo, sin tiempo a que nadie reaccionase, Smith subió por sorpresa al escenario y le dio una bofetada a Rock. "Wow, Will Smith acaba de golpearme", reaccionó Rock, notoriamente sorprendido.

A continuación, el actor de "El método Williams" regresó a su asiento y desde allí gritó hasta en dos ocasiones "Saca el nombre de mi mujer de tu p*** boca" mientras el cómico, ligeramente aturdido, se defendía diciendo que había sido una broma frente a una platea estupefacta. ABC se vio obligada a cortar el audio del intercambio de palabras entre Smith y Rock, aunque gracias a las retransmisiones internacionales hemos podido escuchar el audio completo sin censurar.

Muchos espectadores dudaron en un principio de si se trataba de un gag guionizado. Pero el hecho de que Smith se atreviese a decir dos veces "fuck" en una retransmisión en directo de alcance mundial, frente a todo Hollywood y a millones de espectadores, disipó las posibles dudas. Además, varios asistentes a la gala comentaron que, durante este descanso, Denzel Washington se llevó aparte a Smith y habló durante un rato con él hasta que consiguió calmarle.

During this break, Denzel pulled Will aside to talk to him and they walk away from their seats together. Denzel now has his arm around Jada and is kneeling next to her even though the show has started. #Oscars — Rebecca Ford (@Beccamford) March 28, 2022

Y todo esto sucedió a pocos minutos de que se supiese quién era el ganador del Oscar en la categoría de mejor actor, de la que él era favorito. Así que cuando Smith volvió al escenario para recoger el premio por su papel en el biopic de Richard Williams, el padre de Venus y Selena Williams, no tuvo más remedio que abordar el altercado en su largo discurso de aceptación.

Eso sí, lo hizo de manera tangencial, pidiendo perdón entre lágrimas a la Academia y a los compañeros nominados (pero no a Rock) y, lo más preocupante, justificando su comportamiento poniendo como ejemplo al padre de las tenistas por su "defensa acérrima de su familia" y echándole la culpa al amor "que hace que hagas cosas locas".

Una historia que viene de lejos

Cabe recordar que cuando Rock presentó la ceremonia de los Oscar en 2016 se burló de Will y Jada, que habían decidido boicotear el evento después de que Smith no fuese nominado por su trabajo en "La verdad duele". "Jada se enfadó, dijo que no vendría. ¿No tiene una serie de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna, ¡no me invitaron!". Y el cómico agregó: "Te enfadas porque Will lo hizo tan bien y no fue nominado. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por hacer "Wild Wild West".