La representación española aspiraba a conseguir el hito histórico de conseguir hasta cuatro estatuillas con Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias, Alberto Mielgo y Leo Sánchez nominados. Y para sorpresa de muchos, estos últimos < han conseguido hacerse con el galardón b>con su cortometraje de animación "El limpiaparabrisas".

Leo Sánchez y Alberto Mielgo recogiendo el Oscar 2022

Lamentablemente la categoría de Mejor Cortometraje Animado fue uno de los premios que se quedaron fuera de la ceremonia y no pudimos ver a Mielgo y Sánchez en directo haciendo historia como primeros cortometrajistas españoles en ganar un Oscar. Parecía que nos íbamos a tener que conformar con verlos en videos colgados en las redes sociales por asistentes a la gala pero por suerte finalmente parte de sus discursos, en los que reivindicaron la animación para adultos, fue intercalado entre las entregas de otros dos premios.

La EMOCIÓN al ver recoger el #Oscar a Alberto Mielgo y Leo Sánchez por el cortometraje de animación 'The Windshield Wiper (el limpiaparabrisas). ???????????? #Oscars2022. pic.twitter.com/HTWNvPgZ2X — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

Con este premio, Mielgo y Sánchez se han convertido en los primeros ganadores españoles en una categoría, la de cortometrajes, en la que han sido nominados directores de la talla de Juan Carlos Fresnadillo, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga, Javier Fesser, Javier Recio, Esteban Crespo y Juanjo Giménez.

Un artista con una carrera de fondo

Descrito como un poema visual de quince minutos así como un ensayo sobre el amor y la experiencia amorosa, "El limpiaparabrisas" se presentó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes 2021 y, aunque no ha parado de recibir premios, no partía como favorita. Sin embargo, finalmente ha conseguido imponerse a trabajos como "Bestia", "Robin Robin", "Affairs of the Art" y "Boxballet".

El cortometraje es una coproducción española y estadounidense con guion, dirección, montaje y sonido de Alberto Mielgo, conocido en la industria desde hace más de dos décadas por su trabajo en producciones de animación en Estados Unidos como la serie de ciencia ficción 'Tron: La resistencia' de Disney+ o el episodio "La testigo" de la serie de Netflix 'Love, Death & Robots', gracias a los que ganó tres premios Emmy y dos premios Annie. También ha participado en películas como 'La novia cadáver', 'Harry Potter y las reliquias de la muerte', 'Tron: uprising' o 'Spiderman: un nuevo universo'.