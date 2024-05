Por Mario de Hipólito de Sande |

El actor Óscar Reyes ha acudido al pódcast 'Cambia tu mente', donde ha contado la surrealista situación que vivió en el casting para 'Aída'. Durante un total de 10 temporadas, el actor interpretó a Machu Picchu en la serie protagonizada por Carmen Machi. Su papel, pese a no ser uno de los principales, es uno de los más recordados, ya que el camarero del bar Reinols cautivó a la audiencia desde su primer capítulo.

Mauricio Colmenero y Machu Pucchu en 'Aída'

"Se ha hecho conocido por interpretar a un personaje ecuatoriano en una de las series más exitosas de España", dijo el presentador del pódcast. "Porque se equivocaron", puntualizó el actor. Ante esta respuesta,. "Os puedo decir que es el casting en el que menos confianza he tenido de toda mi vida. Nunca había hecho personajes extranjeros (...).", empezó contando.

La sorpresa de Reyes llegó cuando, al entrar, le pidieron que pusiera acento latinoamericano. "Yo no me he preparado esto. Vamos a hacerlo, os quedáis tranquilos, yo me voy a gusto a Jaén a seguir con mi función de teatro", empezó diciendo a los presentes en el casting. "Lo tiré con un acento lo más neutro posible y cuando me llamaron fue una sorpresa porque yo lo único que quería era acabar e irme", explicó el actor, recordando el giro que dio su vida gracias a ese papel en 'Aída'.

Pensaban que era ecuatoriano

Gracias a su buena interpretación, muchos de los seguidores de la serie daban por hecho que era ecuatoriano. Lo pensaban incluso los propios ecuatorianos, que llegaron felicitarle y agradecerle ser el orgullo de su país. "Le dije: 'Te lo agradezco pero es que soy español'. Me miró con una cara de desprecio...", confesó el intérprete de Machu Picchu.