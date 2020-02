'OT 2020': Bruno y Nia deslumbran en el primer pase de micros de la Gala 4

Como cada tarde de miércoles, el 5 de febrero los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron a un nuevo pase de micros, en esta ocasión, el primero de la Gala 4 de la edición. Una cita que inauguraron Maialen y Nick como nominados de la semana, actuando en solitario para defender su permanencia en la Academia, y que concluyó con la actuación grupal, en la que los concursantes interpretaban un tema original de uno de ellos por primera vez en la historia del talent show, concretamente, el tema "Díselo a la vida", de Rafa Romera.

Bruno y Nia durante su actuación en el primer pase de micros de la Gala 4 de 'OT 2020'

Maialen se ganó las alabanzas de los profesores con su "Dinamita", tras la cual Noemí Galera declaró que "eres tan de verdad... no te puedo decir nada". Manu Guix elogió que "consigues captar la atención, transmitir mucha sensibilidad", algo con lo que los demás estuvieron de acuerdo. "La voz está en un sitio en el que eres tan tú, que absorbe. Estoy encantada", alabó Mamen Mendizábal. "Poco a poco. Hay que tener arrestos para escoger esta canción", animó Galera a Nick, tras su interpretación de "Thriller", antes de que Guix apostara por que "has recuperado la voz y puedes cantarlo bien". "Si bailas Michael Jackson, tienes que hacerlo a saco", añadió el director musical, mientras que Vicky Gómez recalcó la importancia de marcar los pasos acorde con la canción, para ir con los bailarines. "No trabajes desde el estrés, si no desde el juego", le recomendó Ivan Labanda, quien al igual que sus compañeros apostó por la necesidad de que hiciera un espectáculo.

Javy y Anaju fueron el primer dúo en actuar en el pase, interpretando "Amor eterno", de la que Manu señaló que había visto "más cómodo" al primero, cuando el tono había sido situado más cerca del de la segunda. "Es muy difícil cantar esto", señaló el director, quien animó a Anaju a "enfocarlo desde otro punto vocalmente". "Es muy importante que sepamos trasladar lo que pasa en la sala aquí y al escenario", apuntó Labanda, quien vio a Anaju más "conectada" al tema que a su compañero. En cuanto a Nia y Bruno, ambos se ganaron el aplauso del profesorado con "Bad Girls", tema del que Manu alabó que "vais por súper bien camino". "Estamos a miércoles y ya mola un huevo. Esto será un numerazo", vaticinó Guix, quien matizó la importancia de "más precisión". "Estáis los dos a un nivel muy alto. Es un gustazo trabajar con vosotros", elogió Manu. "Dais miedo y todo", bromeó Mendizábal.

A trabajar en los matices

Gèrard y Anne en el primer pase de micros de la Gala 4 de 'OT 2020'

"Vamos súper bien. Estamos a punto de hacer algo muy, muy bonito", opinó Manu a la hora de valorar la interpretación de "Wicked Game" por parte de Gèrard y Anne. "Es como que a nivel interpretativo estáis pasando de puntillas. Hay que seguir trabajando, pero tenéis que arriesgar", declaró Labanda, después de que Mamen recalcara la importancia de "enfatizar un poco más, dejarse llevar". En el turno de Jesús y Rafa con su "Princesas", Noemí elogió el hecho de que ambos hicieran suya la canción, especialmente en el caso del primero. "Todo lo que te damos te lo llevas. Eres una esponja", alabó Galera, tras lo cual Manu señaló que habían hecho suya la canción "desde el primer día" y destacó la energía de ambos, la simpatía que transmitían. "Veo totalmente vuestra identidad como artistas", opinó Vicky, tras lo cual Labanda concluyó recalcando su "carisma y energía súper guays".

En cuanto a la actuación de Hugo y Eva con "Esperando", los profesores apuntaron al flojo comienzo de ambos concursantes, algo que lograban superar el avanzar en la canción. "Creo que falta algo más", opinó Manu, mientras que Mamen alabó que, en cuando a la voz, "el trabajo que estuvimos haciendo, lo veo". "Os he visto muy técnicos, planos", opinó Labanda, antes de animar a la pareja a recuperar lo que conseguían crear en las clases. Flavio y Samantha fueron los encargados de cerrar las actuaciones por parejas con "Call Me Maybe", donde Capdevila apuntó al "pánico" evidente de los concursantes cuando se les daba libertad durante sus actuaciones.

Un magnífico pase

Los concursantes de 'OT 2020' durante la actuación grupal en el primer pase de micros de la Gala 4

"Hay que aprender a perder el miedo a improvisar, porque eso hace que las canciones sean vuestras", coincidió Guix, quien señaló de la canción de Flavio y Samantha que "os ha tocado el hueso de la semana". "Estoy contenta porque os he visto jugar más", alabó Vicky, quien matizó la necesidad de aumentar eso de cara a la gala. "Esperaba más", confesó por su parte Labanda, a nivel de interpretación, antes de recalcar que "os necesito más activos". Unas valoraciones que dieron paso a la actuación grupal con "Díselo a la vida", tema de Rafa en el que los concursantes se mostraron muy entusiasmados, especialmente el propio compositor, luciendo una actuación llena de buen rollo y energía. "Ha sido un magnífico primer pase de micros. Felicidades por el curro", alabó Noemí, satisfecha, tras concluir la cita.