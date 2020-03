María Escarmiento, en su visita a 'OT 2020': "Los de 'OT 2018' seguimos juntos, pero es complicado"

La tarde del viernes 6 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' recibieron la visita sorpresa de María Escarmiento, quien acudió a su encuentro justo antes del segundo pase de micros de la Gala 8. La exconcursante de 'OT 2018' formó parte así de una serie de visitas de distintas mujeres a lo largo de la semana, con motivo de la celebración del día de la mujer que del 8 de marzo.

Noemí Galera junto a María Escarmiento durante su visita a 'OT 2020'

Los concursantes se mostraron eufóricos ante el regreso de María, quien ya estuvo en la Academia en 'El chat de OT' tras la Gala 2, algo que recordaron juntos. Sobre todo cuando la exconcursante coló algunos aperitivos de "contrabando", ganándose así el cariño inmediato de los concursantes. "Me hace mucha ilusión estar aquí", confesó Escarmiento, tras lo cual aseguró que "le mando a Noemí un Whatsapp cada día" para acudir al sofá. "Desde el primer día de concurso tengo notas del móvil donde apunto compulsivamente cosas que contaros", admitió la madrileña, que sacó varios folios con notas y esquemas con las ideas que quería comentar con los chicos. "Estáis en la semana ocho ya. No tengo ningún consejo que daros. Es jodido estar aquí", declaró María. La exconcursante recordó incluso el hecho de que ella misma se "rayaba un montón" al pensar en el exterior, tras lo cual afirmó que los familiares se encontraban bien, puesto que recibían el cariño de los fans.

"Estudiad muchísimo", aconsejó la madrileña, quien reconoció estar especialmente agradecida con Mamen Mendizábal y afirmó que ella y todos sus compañeros de edición "cantamos mucho mejor ahora" gracias a lo que habían aprendido en el concurso. "Salí súper orgullosa. He hecho con el tiempo que he estado aquí, lo máximo que he podido a nivel profesional", declaró María, que animó a los concursantes a que "no os comparéis". "No os creáis demasiado lo que dice el jurado. Pasa en ese momento y ya está", recomendó también la exconcursante, antes de señalar que "aprecio mogollón su curro, no me gustaría estar ahí para nada" y poner en valor lo que observaban los profesores, "eso es lo que realmente te vale en el curro". "Te sueltan y no pasa nada. Llegué a mi casa y me puse a llorar. Y luego, a seguir normal", animó María, antes de subrayar la importancia de "que al salir os contéis las movidas" e "informaos unos a otros de las cosas", dado que "creo que es guay vivir juntos todo lo que pase". "Tenemos la suerte de que seguimos siendo súper colegas, pero es complicado", reconoció Escarmiento, a la hora de hablar de su relación con el resto de sus compañeros.

"Todo el mundo tiene derecho a pasarlo mal"

María Escarmiento posa junto a los concursantes de 'OT 2020' tras su visita a la Academia

"Hay mazo peña que ha pasado por lo mismo que vosotros. Hay once ediciones, no somos pioneros de nada", afirmó María, tras lo cual bromeó con la posibilidad de que "Noemí me va a bloquear un día" y aseguró sobre la directora que "todo lo que dice es cierto". Además, la madrileña recordó las polémicas que surgieron en torno a sus conversaciones dentro de la Academia, especialmente la que surgió cuando manifestó su incomodidad por decir "mariconez" en su interpretación de la canción "Quédate en Madrid", sobre lo que declaró que "no lo dije para abanderarme de nada". "No sentía que estaba haciendo ningún activismo, porque era como estar en mi casa", confesó María. La exconcursante reconoció que "yo diariamente intento utilizar el inclusivo, intento hablar en femenino. Muchas veces no me sale, otras sí" y opinó que "me parece interesante no callarse", al igual que "es guay que esas conversaciones estén de repente en la tele".

Además, la exconcursante lanzó una importante idea sobre el "después" de su paso por el concurso. "Es un espejismo. No todo tan glamuroso", subrayó María, antes de asegurar que "es una vida de esperar cosas, esperar que te aprueben cosas y poder hacer cosas" y animar a "tener paciencia". "Yo tuve la suerte de entrar en este programa con 27 años, era la mayor de mi edición. A mí la vida me ha cambiado muy poco. Lo que pasa es que ahora estoy más contenta, porque ahora ya no trabajo en el bar", manifestó Escarmiento, antes de declarar que "no os voy a decir que aprovechéis, porque no se puede aprovechar más esto". "Todo el mundo tiene derecho a pasarlo mal y se pasa muy mal aquí dentro", tranquilizó la exconcursante, quien opinó que "lo estáis haciendo de puta madre".