Maialen, de sobresaliente con su dulzura gamberra en el segundo pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2020'

La tarde del viernes 6 de marzo, los chicos de 'OT 2020' se enfrentaron al segundo pase de micros de la Gala 8, en la que Gèrard y Jesús Rendón se juegan su permanencia en la Academia. Antes de comenzar las actuaciones, Noemí Galera hizo un anuncio muy especial, con motivo de la semana dedicada a la mujer: las concursantes del talent show serían las encargadas de presentar 'El chat de OT' tras la gala, en la que contarán con la ayuda de una exconcursante de 'OT 2017.

Maialen y Nia en el segundo pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2020'

Gèrard fue el encargado de inaugurar un pase de micros con algunos fallos técnicos que interrumpieron varias actuaciones, hasta el punto de que la actuación de Nia estuvo totalmente ausente en el directo. El nominado interpretó "Brown Eyed Lover", canción en la que se notó menos pendiente de la guitarra y con los movimientos y la voz más acertados y controlados que en el pase previo. Desde su habitual timidez, Gèrard logró dar una mayor actitud al tema, más aún al carecer de dudas sobre sus movimientos, algo que aún tenía pendiente de concretar en el primer pase. Jesús interpretó de nuevo "El alma al aire", en una actuación en la que repitió un inicio demasiado "pequeño" vocalmente, algo que solucionó con rapidez al seguir con la canción. El nominado se mostró mucho más controlado y acertado a nivel interpretativo, dejando lucir más su voz, sobre todo gracias los acertados cambios con respecto al pase anterior.

En cuanto a Anaju y Samantha, último dúo en competición con "Girls Just Want to Have Fun", ambas concursantes volvieron a demostrar una admirable actitud acorde con el tema, aunque ya lejos de ese toque más cómico que demostraron en el primer pase. El dúo se mostró más natural, añadiendo así riqueza a una canción en la que, sin embargo, hubo algunos momentos flojos a nivel vocal, lo que no restó impacto a su actuación en general, gracias a su actitud. Hugo interpretó a solas "Se acabó", tema con el que el concursante volvió a derrochar una actitud desenfadada y gamberra acorde con la canción, además de interpretarla de forma correcta a nivel vocal, algo por lo que ya recibió la felicitación y agradecimiento de Mamen en el primer pase.

El poderío de Nia

La canción "Mujer latina" de Nia volvió a ponerla en un ligero aunque apenas perceptible aprieto, quien tuvo un leve lapsus a nivel de coreografía en una potente actuación, al contrario de lo que le ocurrió en el primer pase, cuando la concursante se retrasó un tanto a la hora de cantar, con respecto a la base. La rapidez del tema y sus movimientos suponen todo un reto que Nia ha logrado superar incluso a nivel vocal, con quizás pequeños detalles a pulir con tiempo de sobra de cara a la gala. Los consejos del profesorado parecieron calar en Bruno, cuya interpretación de "La puerta violeta" fue más relajada tanto a nivel interpretativo como vocal, aspecto en el que también se mostró más afinado y adecuado. El concursante demostró su trabajo con la canción al impregnar una más acertada dulzura, a lo que se añadía el hecho de que estuvo menos pendiente de la guitarra que en el pase anterior.

Algunos lapsus con la letra

Los chicos de 'OT 2020' en el segundo pase de micros de la Gala 8

Flavio se enfrentó al segundo pase, tras derrumbarse en el anterior, interpretando "Man, I feel like a woman", tema con el que estuvo acertado a nivel vocal, aunque quizás algo tenso a pesar de la aparente soltura a nivel corporal. De hecho, hubo un momento en el que. En el caso de Maialen y "Just A Girl", la concursante tenía muy poco que mejorar con respecto al pase anterior, donde ya recibió las alabanzas del profesorado. Tras incorporar las escasas recomendaciones que recibió por parte de los profesores,en la que su voz no dejaba indiferente.

Por su parte, Eva fue la última en actuar en solitario con "Bad Guy", canción en la que volvió a mostrarse muy cómoda tanto a nivel vocal como interpretativo. Con un actuación en la que su voz sonó muy acertada y correcta, la concursante desplegó toda su actitud, al mismo tiempo que presentó una actuación con movimientos más organizados y naturales. El pase de micros concluyó con la actuación grupal al ritmo de "No controles", en la que los chicos mostraron la coreografía con algunos errores a pulir de cara a la gala. Además, fue evidente que algunos de los chicos no tenían integrada aún la letra, algo que Galera no dudó en reprochar tras concluir su actuación.