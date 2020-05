Roberto Leal: "Mi acento es parte de mí, igual que 'El Rosco' lo es de 'Pasapalabra'"

Uno de los concursos más emblemáticos de nuestra pequeña pantalla vuelve al lugar en el que lo vimos por primera vez en nuestro país. 'Pasapalabra' está de vuelta y lo hace manteniendo su esencia pero incorporando algunas novedades en la que será su nueva etapa en Antena 3. ¿La principal? Su nuevo presentador y es que tras haber visto al frente del espacio a Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano y Christian Gálvez, ahora llega Roberto Leal. El sevillano ha fichado por el grupo de comunicación para afrontar este importante reto. Lo hará a partir de este miércoles 13 de mayo y es que Antena 3 estrena a las 22h45 este renovado 'Pasapalabra' con una gala especial que dará paso a su emisión diario desde el lunes 18 del mismo mes.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'

Leal se incorpora a Antena 3 tras su paso por Televisión Española, donde le hemos visto ser reportero primero y presentador después de 'España directo' y tras conducir con gran éxito las tres últimas ediciones de 'Operación Triunfo'. Ahora vuelve a Atresmedia, grupo de comunicación en el que este nació profesionalmente hablando y es que Roberto Leal ha sido reportero de 'Cada día' y ha copresentado formatos diarios como '3D', 'Espejo público' o 'Te lo mereces'. FormulaTV ha podido charlar con el presentador de esta nueva etapa que ahora afronta y para hacer balance de su gran trabajo al frente del talent show musical que Gestmusic produce para la cadena pública.

¿Cómo afrontas este nuevo reto?

Lo afronto con respeto, con ilusión, con ganas y con mucho trabajo por delante. Entiendo que al final es lo lógico cuando uno se enfrenta a una cosa nueva para él.

¿Cómo te sientes al ser el fichaje estrella de Antena 3?

No sé si soy el fichaje estrella de Antena 3, pero sí estoy contento que el grupo haya pensado en mí para un proyecto tan importante para la casa como es 'Pasapalabra'. Me siento afortunado, porque más allá del propio concurso, que ya es un regalazo, el volver a Antena 3 es encontrarte con mucha gente a la que quiero, que están ahora aquí. Ha sido precioso volver a encontrarte con ellos. Más allá de los programas y de las cadenas, siempre están las personas y aquí hay muchas con las que mantenido el contacto durante el tiempo. Ha sido una alegría verlos aunque haya sido solo los ojos y las cejas, porque vamos todos con mascarillas [risas], pero ya llegará el momento de abrazarnos.

Volver a Antena 3 es encontrarte con mucha gente a la que quiero

Vuelves a la cadena en la que empezaste

Si te fijas, yo empecé en 'Informativos Telecinco' pero luego ya siempre ha sido de Antena 3 a Televisión Española y viceversa. Ese mi currículm y yo aquí me siento muy cómodo, conozco a todo el mundo. No es venir a un sitio frío, nuevo, inóspido y pensar a qué me enfrento. Es estar con gente con la que te sientes querido y valorado, y en el caso de 'Pasapalabra' además cuenta con un equipo que tiene el programa de la mano y cuando se ponen a programar son una gran máquina, un engranaje perfecto.

¿Sentiste vértigo al recibir la oferta de Atresmedia? ¿Costó mucho aceptar?

La palabra vértigo me da vértigo. Más que eso, fue constatar que era cierto aquello que yo había leído; que esos rumores de Twitter en los que había listas en las que bailaban nombres entre los que estaba el mío. Cuando me llamaron me di cuenta que esto era una realidad. Al final, cuando esa llamada es oficial, siendo la circunstancia que es y estando en el complicado momento en el que se encuentra todo el mundo, en el que se incluye nuestro gremio, este es una grandísima oportunidad. Antes lo era y ahora lo es todavía más y lo tuve claro desde el principio. Y lo ha entendido todo el mundo; es un paso para mí muy importante y creo que cualquier compañero que se hubiese visto en una situación similar hubiese hecho lo mismo.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'

En un programa que funcionó muy bien en Telecinco, ¿hay cierto miedo a mantener ese éxito ahora en Antena 3?

No tengo tanta responsabilidad en el éxito del programa ya que depende de muchos factores, y tú eres el mismo presentando un programa que otro y el éxito a uno como persona se le escapa un poco de las manos. Sería increíble que un presentador fuese sinónimo de éxito, porque estaría muy solicitado en todas las cadenas. No sé si tengo que estar preocupado, pero sí tengo que estar pendiente es que la gente que ya veía 'Pasapalabra' entonces y la gente nueva que vaya a asomarse ahora encuentre el programa que siempre quiso ver, el que ha sido el clásico de las tardes. Yo quiero que se sientan cómodas de nuevo, que sientan que esta es su casa. Para eso ha vuelto el programa, para que la gente lo disfrute. Y evidentemente, sobre el éxito, todos queremos que sí lo sea, sino no se apostaría por él pero entiendo que no hay que tener prisa. Poco a poco, todo es nuevo para todos.

¿Has podido hablar con Christian Gálvez, Jaime Cantizano o Silvia Jato?

Christian Gálvez me mandó un mensaje, deseándome suerte y hablándome muy bien del equipo del programa, cosa que he podido comprobar. Pero con Jaime Cantizano no he hablado aunque tengo muy buena relación porque hemos coincidido muchas veces y con Silvia Jato tampoco he hablado pero también guardo buena relación porque en mi etapa en Televisión Española ella presentaba 'La mañana'. Hemos coincidido varias veces. Así que con ninguno de los dos he tenido oportunidad de hablar pero seguro que se dará. No tengas ninguna duda.

Christian Gálvez me mandó un mensaje deseándome suerte

¿Cómo te has preparado para afrontar El Rosco?

Cómo me sigo preparando, mejor dicho. Te tienes que preparar para cada programa porque cada 'Rosco' es un mundo. No puedes prepararte uno y ya está. 'El Rosco' puede ser muy cómodo para el presentador porque de repente los dos concursantes dejen pasar el tiempo porque no lo tienen nada claro o de pronto te encuentres con un 'Rosco' en el que el concurso tiene quince segundos y cinco palabras por delante. Ahí tienes que hacerlo lo más rápido posible para que el concursante te entienda y también la gente en casa. Leer rápido se puede hacer, pero hay que leer rápido pero se te tiene que entender en casa. Encima, lo que queremos es que la gente en casa juegue contigo; porque precisamente es uno de los éxitos de este programa, que la gente en casa juegue.

¿Cómo viviste la polémica que se generó a raíz de la pregunta de Pablo Motos sobre tu acento? ¿Has podido hablar con él?

No le he dado importancia a esa pregunta. Se magnificó todo en Twitter; se comentó mucho y es que el tema de los acentos genera mucho debate. Es una pregunta que estoy seguro que Pablo Motos en ningún momento la hizo con ninguna mala intención. Venía como parte de la entrevista tras hablar del entrenamiento de 'El Rosco' y surgió el tema del acento. Es verdad que el caso del acento andaluz, desde siempre se ha mirado mucho con lupa, y genera muchos comentarios. Yo me lo tomé con mucha naturalidad, y tanto la respuesta que le doy a Pablo Motos como a cualquiera que me pregunte por ello es que igual que 'El Rosco' es parte de 'Pasapalabra', el acento también forma parte del presentador que lo tiene, como es mi caso. Es que si yo fuese de Badajoz o de Torredembarra, al final tendría otro acento. Yo vengo además de un programa como es 'España directo' en el que la pluralidad de acentos venía muy marcada. Estoy convencido que lo interesante de esto es que además de 'Pasapalabra', en cualquier programa el acento juega a tu favor.

Roberto Leal en 'OT'

¿Cómo vives las galas finales de 'Operación Triunfo'?¿Qué ha supuesto para ti 'OT'?

Ha sido una de las grandes oportunidades profesionales de mi carrera, sino la más importante. Eso sí que fue vértigo y saltar casi al vacío, y fue hacerlo con un formato que fue una grandísima apuesta de Televisión Española y había que estar ahí. Afronto esta recta final con muchas ganas, creo que es justo que termine a la altura y me encanta poder hacerlo. Estoy muy agradecido, tanto a TVE como a Antena 3 que se hayan puesto de acuerdo en este sentido y creo que esto le da naturalidad a la televisión. Se quita este miedo que ha habido siempre de hablar de presentadores de otras cadenas, y es que al final nos dedicamos todos a lo mismo. Y claro que es raro ver a un presentador a diario y en otra cadena terminando, pero la gente lo ha entendido. No me he encontrado a nadie que me diga: "¡Esto es una locura!". La gente quiere que tú lo termines, yo creo que es lo justo con la familia de 'OT' y evidentemente estoy a muerte con mi nuevo proyecto en mi nueva casa, que es Antena 3. Somos trabajadores y curritos, a eso hemos venido.

¿Cómo crees que afrontarán los concursantes toda la información del exterior?

Está siendo una edición tan diferente que creo que esto se va a convertir en algo bueno y bonito. Al principio daba miedo pensar en que se iban a enterar de muchas cosas y ya no son tan virginales en cuanto a información, pero ahora ya saben todo lo que tenían que saber. Y eso lo pueden llevar a tu terreno, ser inteligentes y utilizarlo. Decir: "¿Esto es lo que gusta de mí?" Pues lo potencio. O ver lo que tienen que mejorar, o darse cuenta de cuál es su audiencia y de lo que esperan de ellos, su estilo y sus canciones. Es una información que pueden utilizar muy bien en estas cuatro galas en las que se juegan mucho. No olvidemos que son nueve concursantes y que estamos a la vuelta de la final.