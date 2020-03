'OT 2020' prescinde de las icónicas palmadas con el público como prevención contra el coronavirus

La noche del domingo 1 de marzo, Televisión Española emitió la séptima gala de 'OT 2020', en la que Bruno, Hugo y Rafa se enfrentaban a su posible expulsión. Además, los concursantes actuaron con las canciones que habían estado preparando, tras lo cual recorrían la pasarela, como siempre, momento en el que se produjo un detalle muy llamativo para la audiencia: el hecho de que ninguno chocara sus manos con el público.

Muchos seguidores del programa manifestaron su desconcierto a través de las redes con respecto a la ausencia de contacto entre los concursantes y el público presente en plató. Inquietudes por las que, finalmente, se acabó pronunciando el director del programa, Tinet Rubira, a través de su cuenta personal de Twitter. "¿No saludan a la peña en la pasarela por el coronavirus?", planteó un seguidor del programa, ante lo que Rubira confesó que "sí, por precaución".

Dicha medida se tomó apenas unos días después de que la organización del programa comunicara algunos consejos para evitar contagios de cara a las firmas de discos que tuvieron lugar el sábado 29 de febrero en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Entre ellas, se recomendaba a los asistentes llevar "las manos muy limpias y desinfectadas", ausentarse en caso de tener fiebre o gripe o "si toses, cúbrete la boca con el codo o utiliza un pañuelo uso y no te toques la nariz ni la boca con las manos".

A pesar de las críticas por el mero hecho de lanzar recomendaciones de ese tipo de cara a las primeras firmas de 'OT 2020', la organización del programa ha manifestado estar comprometida con la situación, hasta el punto de que, antes de la gala del domingo de 1 de marzo, comunicaron que se había estado contactando con las personas que acudirían de público para saber si habían tenido contacto con algún caso o posible caso de infectados por coronavirus. Además, la medida de prescindir de contacto entre público y concursantes no solo resultó chocante, sino que también dio pie a numerosas bromas en las redes sociales al respecto. "El coronavirus viendo como no le dejan participar en esta gala", bromeó un espectador, con una imagen de Rafa maquillado dentro de la Academia, entre otras muchas mofas al respecto.

El coronavirus viendo como no le dejan participar en esta gala #OTGala7 pic.twitter.com/jQqk3ZV4Gh

El coronavirus viendo que no va a poder contagiar a los triunfitos porque no le dan la mano al público #OTGala7 pic.twitter.com/u2cPxjONHN

#OTGala7 Ariadna: Tranquilos que fuera no se acaba el mundo El coronavirus: pic.twitter.com/CBU6EeDnQ9

El Coronavirus en el plató enterándose de que el público no puede tocar a los concursantes #OTGala7 pic.twitter.com/XeYIi2vfSW

El coronavirus viendo como no va apoder entrar en la academia porque los triunfitos no ya no chocan las manos #OTGala7 pic.twitter.com/zBRt9vsiko