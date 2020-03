Edurne visita 'OT 2020': "Lo importante no es ganar. Ni siquiera fui finalista y estoy trabajando muchísimo"

Edurne ha vuelto a la Academia de 'Operación Triunfo' para habla brevemente con los concursantes de esta edición y así poderle contar su experiencia tanto de su paso por el programa como todo este tiempo que ha pasado en 15 años desde que salió. El 1 de marzo llegaba la cantante al salón impactada de volver ahí y nerviosa por todos los recuerdos que le estaban volviendo a la mente.

Edurne, en 'OT 2020'

Al comenzar su encuentro con los concursantes de 'OT 2020', Edurne les ha preguntado que qué tal fue la firma de discos del día anterior. "Cuando sales parece que al mundo le hayan dado una vuelta de 360 grados", explicaba la invitada añadiendo que en ese momento descubres que "todo el mundo te conoce". Por eso ha querido contarle "cosas importantes" para que tengan en cuenta, ya que hay "cosas que no valoras hasta que estás fuera", como las "clases y profesores que os enseñan cada día, fuera no va a ser igual".

En lo que la artista ha querido hacer hincapié es en que tienen que trabajar mucho y aprovechar esta oportunidad única. Y ganar está bien, pero estar en la Academia y aprender al máximo es lo importante: "Yo, como lo siento y como lo he vivido, ganar no es lo más importante. No hace falta ganar para disfrutar de la música. Yo quedé sexta, ni siquiera fui finalista, y estoy trabajando muchísimo", confesaba a los concursantes sin olvidarse de que ella también sintió miedo al salir, e incluso pensó en volver a estudiar veterinaria. "A base de trabajo, que es muy importante, se van consiguiendo las cosas", les comentaba, pero que es necesario que también disfruten. Estar en la Academia de 'OT' "te cambia la vida y asimilarlo es un proceso", aseguraba Edurne, añadiendo que "es importante mantener los pies en el suelo y trabajar una carrera".

Arte más allá de la música

"Yo hago balance y me siento muy afortunada", afirmaba una sonriente Edurne, orgullosa de la trayectoria que ha llevado: "La vida no solo me ha dado la oportunidad de trabajar en la música, sino de ir probando otras facetas relacionadas con el arte que me van curtiendo como artista", mencionando la televisión, los musicales y su paso por Eurovisión. Por ello, le ha lanzado a los concursantes para animarles a que prueben cosas: "Igual no funcionan y no pasa nada. ¿Pero y si sí?".

Tampoco ha querido pasar por alto el tema de los fans para que lo tengan en cuenta cuando salgan y más después de haber visto el boom en las firmas de discos. "Hay que cuidarles muchísimo. Yo tengo gente que me sigue desde 'OT'. Es un gusto ver que hay gente que lleva apoyándote 15 años y disfruta con tu música", les exponía la artista. Finalmente y antes de hacerse la foto todos juntos, Edurne les ha cantado su nuevo single, el cual interpretará sobre el escenario esa misma noche en la Gala 7 de 'OT 2020'.