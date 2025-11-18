FormulaTV
Conectar
Última hora Caen la red social X y ChatGPT: un problema en Cloudfare afecta a varios servicios

REPARTO DE TEMAS

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 10

Tras una Gala 9 llena de lágrimas, el concurso entra en uno de sus momentos más tensos mientras los ocho concursantes preparan las actuaciones del próximo lunes.

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 10
©Prime Video
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 17:45 (hace 24 minutos)

Programa relacionado

Operación Triunfo

Operación Triunfo

Operación Triunfo

2001 - Act

España

Talent Entretenimiento

6,1

25 críticas

Popularidad: #1 de 2.041

  • 395

  • 8

Posados de los concursantes de 'OT 2025' 17 fotos

Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo 2025' Javi Crespo es concursante de 'OT 2025' Téyou es concursante de 'OT 2025' Judit es concursante de 'OT 2025' Claudia Arenas es concursante de 'OT 2025' María Cruz es concursante de 'OT 2025' Cristina es concursante de 'OT 2025' Carlos es concursante de 'OT 2025' Quique es concursante de 'OT 2025' Salma de Diego es concursante de 'OT 2025' Iván Rojo es concursante de 'OT 2025' Laura Muñoz es concursante de 'OT 2025' Olivia es concursante de 'OT 2025' Tinho es concursante de 'OT 2025' Lucía Casani es concursante de 'OT 2025' Sam es concursante de 'OT 2025' Guille Toledano es concursante de 'OT 2025' Guillo Rist es concursante de 'OT 2025'

Llegó el momento después de dos meses de concurso, 'OT 2025' acaba de entrar oficialmente en su punto de mayor tensión. La despedida de Lucía Casani en la Gala 9 dejó un ambiente devastado en el plató de Terrassa, pues cada vez queda menos y la final está a la vuelta de la esquina. La valenciana, que había sobrevivido a dos duelos anteriores, terminó cayendo ante Guille Toledano en una noche marcada por la emoción, los nervios y una Academia que empieza a sentir el peso del concurso el largo recorrido de galas temas y sube y bajas de emociones.

Sin embargo, el golpe no terminó ahí. La nominación de Guillo Rist y Téyou, dos perfiles muy queridos y considerados desde el principio como potenciales finalistas, añadió aún más dramatismo al inicio de esta semana. Ambos enfrentan a una dura etapa con dos temas que ellos mismos han elegido. Asimismo, este mismo martes Noemí Galera y Manu Guix revelaron el esperado reparto de temas de la Gala 10, que se celebrará el lunes 24 de noviembre.

Noemí Galera y Manu Guix reparten los temas a los concursantes de &amp;#39;OT 2025&amp;#39;
Noemí Galera y Manu Guix reparten los temas a los concursantes de 'OT 2025'

Todos los temas de la Gala 10

Vídeos FormulaTV

  • Canción grupal: Saturno – Pablo Alborán (2017)
  • Guillo Rist (nominado): 'Abracadabra' – Lady Gaga (2025)
  • Téyou: 'Je Vole' – Louane (2014)
  • Olivia Bay: 'At Last' – Etta James (1960)
  • Claudia Arenas: 'Birds of a Feather' – Billie Eilish (2024)
  • Javi Crespo: 'Cosas que no te dije' – Saiko (2021)
  • Tinho: 'Tempestades de sal' – Ses (2015)
  • Cristina: 'Uh nana' – Daniela Blasco (2025)
  • Guille Toledano: 'Until I Found You' – Stephen Sánchez (2023)
  • Grupal especial (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres): 'Lobo' – Elena Gadel (Claudia, Cristina, Olivia y Téyou)

La Gala 10 llega en un momento clave para el formato, pues quedan solo ocho concursantes dentro de la Academia y la exigencia del jurado se eleva cada semana. Tras una novena gala muy marcada por los estragos vocales de la firma de discos y por el desgaste emocional acumulado, todos han recibido un repertorio que puede marcar su futuro en el concurso, especialmente para Téyou y Guillo Rist, que se jugarán la permanencia.

Tinho en la Gala 9 de &amp;#39;OT 2025&amp;#39;
Tinho en la Gala 9 de 'OT 2025'

Así fue la Gala 9

La salida de Lucía dejó una noche llena de altibajos. Tras abrir con una potente versión de 'Potra salvaje' junto a Isabel Aaiún, los concursantes afrontaron un nivel de exigencia altísimo que desembocó en cuatro nominados: Olivia, Téyou, Guillo y Claudia. Los profesores decidieron salvar a Olivia por su evolución, y los compañeros hicieron lo propio con Claudia, dejando así a Téyou y Guillo como nominados definitivos.

Además, Cristina vivió una de las grandes alegrías de la noche al convertirse de nuevo en la favorita del público, asegurándose inmunidad en una gala que ya se perfila como una de las más determinantes de la edición. Con la final a un mes vista, los concursantes se enfrentan a una gala donde ya no hay margen para errores. Las nominaciones pesan, la competencia aumenta y cada actuación puede cambiarlo todo de cara al sprint final.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas