Por Julia Almazán Romero

Llegó el momento después de dos meses de concurso, 'OT 2025' acaba de entrar oficialmente en su punto de mayor tensión. La despedida de Lucía Casani en la Gala 9 dejó un ambiente devastado en el plató de Terrassa, pues cada vez queda menos y la final está a la vuelta de la esquina. La valenciana, que había sobrevivido a dos duelos anteriores, terminó cayendo ante Guille Toledano en una noche marcada por la emoción, los nervios y una Academia que empieza a sentir el peso del concurso el largo recorrido de galas temas y sube y bajas de emociones.

Sin embargo, el golpe no terminó ahí. La nominación de Guillo Rist y Téyou, dos perfiles muy queridos y considerados desde el principio como potenciales finalistas, añadió aún más dramatismo al inicio de esta semana. Ambos enfrentan a una dura etapa con dos temas que ellos mismos han elegido. Asimismo, este mismo martes Noemí Galera y Manu Guix revelaron el esperado reparto de temas de la Gala 10, que se celebrará el lunes 24 de noviembre.

Noemí Galera y Manu Guix reparten los temas a los concursantes de 'OT 2025'

Todos los temas de la Gala 10

La Gala 10 llega en un momento clave para el formato, pues quedan solo ocho concursantes dentro de la Academia y la exigencia del jurado se eleva cada semana. Tras una novena gala muy marcada por los estragos vocales de la firma de discos y por el desgaste emocional acumulado, todos han recibido un repertorio que puede marcar su futuro en el concurso, especialmente para Téyou y Guillo Rist, que se jugarán la permanencia.

Tinho en la Gala 9 de 'OT 2025'

Así fue la Gala 9

La salida de Lucía dejó una noche llena de altibajos. Tras abrir con una potente versión de 'Potra salvaje' junto a Isabel Aaiún, los concursantes afrontaron un nivel de exigencia altísimo que desembocó en cuatro nominados: Olivia, Téyou, Guillo y Claudia. Los profesores decidieron salvar a Olivia por su evolución, y los compañeros hicieron lo propio con Claudia, dejando así a Téyou y Guillo como nominados definitivos.

Además, Cristina vivió una de las grandes alegrías de la noche al convertirse de nuevo en la favorita del público, asegurándose inmunidad en una gala que ya se perfila como una de las más determinantes de la edición. Con la final a un mes vista, los concursantes se enfrentan a una gala donde ya no hay margen para errores. Las nominaciones pesan, la competencia aumenta y cada actuación puede cambiarlo todo de cara al sprint final.