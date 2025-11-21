'OT 2025' amplía su gira a un total de trece conciertos y suma diez nuevas ciudades

Por Beatriz Prieto |

A falta de unas semanas para que concluya 'OT 2025' y con nueve concursantes aún en la Academia, el talent musical de Prime Video comunicó este jueves 20 de noviembre, a través del programa 'Conexión OT', la decisión de la organización de ampliar la gira que los chicos protagonizarán el próximo año, después de la buena acogida en las firmas de discos del pasado 15 de noviembre.

Miriam Rodríguez anuncia nuevas ciudades para la gira de 'OT 2025'

"Vengo a daros una exclusiva", comunicaba Miriam Rodríguez en el arranque del programa, desde control. "Ya sabéis que la gira 'OT 2025' está en marcha y hoy desde aquí, desde 'Conexión OT', vengo a daros en primicia las nuevas ciudades que se suman a la gira de esta edición", anunció la presentadora, quien procedió a leer la lista, "porque son unas cuantas".

Miriam leyó entonces una lista con un total total de diez nuevas ciudades, repartidas por toda la península, cuyos conciertos ya tenían las entradas en venta y se sumaban a los previamente confirmados en Madrid, Barcelona y Valencia, los días 3, 10 y 18 de julio del 2026, respectivamente. De este modo, la gira del próximo año abarca un total de trece conciertos que, al menos hasta el momento, se extenderán entre abril y septiembre de 2026.

Un viaje de norte a sur

En concreto,, el próximo 18 de abril, en el Bilbao Exhibition Centre. Un día después, se celebrará un concierto en el Coliseum de A Coruña, mientras que. Ya en junio, el día 27, cantarán en la plaza de toros de Murcia, cita a la que seguirán los conciertos de Madrid y Barcelona.

El 17 de julio será el turno de Alicante, concretamente en El Muelle Live, un día antes del concierto en Valencia. El Magdalena en Vivo de Santander se abrirá para los chicos y sus fans el 27 de julio y, cuatro días más tarde, actuarán en el Festival Marenostrum de Fuengirola (Málaga). Chiclana de la Frontera (Cádiz) y su Concert Music Festival serán su destino el 8 de agosto y, ya en septiembre, los chicos cantarán en el Pabellón Príncipe Pío de Zaragoza, el día 12; y en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el 18.