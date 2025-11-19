Programa relacionado
Operación Triunfo
2001 - Act
España
Talent Entretenimiento
Popularidad: #1 de 2.060
- 395
- 8
La mañana del miércoles 19 de noviembre en 'OT 2025' ha estado marcada por una visita muy especial, la de Abril Zamora, antigua profesora de interpretación, que ha regresado a la Academia para impartir un taller de salud digital para los concursantes. Aunque su charla nada tenía que ver con la interpretación, su entrada por la puerta fue suficiente para despertar un torbellino emocional tanto en ella como en Noemí Galera, que la recibió visiblemente sensible.
Desde el primer minuto, ambas recorrieron la sala recordando anécdotas, riendo al reencontrarse con el famoso cristal con el que se chocó Zamora y comentando cómo algunos elementos le parecían distintos. "Es inevitable", confesaba Abril mientras reconocía que volver al espacio donde dio clase "remueve" más de lo esperado. Una escena que los concursantes presenciaron con ternura, viendo cómo esas "dos señoras", como ellas mismas se denominan, se fundían en un bonito abrazo demostrando que los vínculos emocionales que se crean en 'OT' duran "para siempre", como la propia Noemí Galera explicaba.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Una vez arrancada la charla, la actriz centró el taller en la relación que los jóvenes mantienen con el móvil y las redes sociales. Habló de límites, notificaciones y del "armario digital", esa acumulación de fotos, capturas y contenido que, según explicó, "contamina sin que nos demos cuenta". Su conversación con los alumnos fue fluida y cercana, como cuando preguntó a Claudia Arenas si respetaba las alertas de tiempo en TikTok y la concursante respondió entre risas: "Pongo la contraseña y sigo".
Las razones de su ausencia en esta edición
Antes del inicio de 'OT 2025', Abril Zamora quiso aclarar el por qué de su ausencia como profesora de interpretación, puesto que actualmente ocupa La Dani. El motivo principal fue su oficio, pues ahora trabaja como actriz en Madrid y no puede compatibilizar ese compromiso con el ritmo diario del programa. Aun así, reconoció que la decisión fue "muy complicada" y que sigue sintiendo 'OT' como una de las experiencias más bonitas de su carrera. Su despedida dejó claro que, aunque ya no dé clase, la Academia seguirá siendo un lugar al que siempre podrá volver.