Por Julia Almazán Romero |

La mañana del miércoles 19 de noviembre en 'OT 2025' ha estado marcada por una visita muy especial, la de Abril Zamora, antigua profesora de interpretación, que ha regresado a la Academia para impartir un taller de salud digital para los concursantes. Aunque su charla nada tenía que ver con la interpretación, su entrada por la puerta fue suficiente para despertar un torbellino emocional tanto en ella como en Noemí Galera, que la recibió visiblemente sensible.

Desde el primer minuto, ambas recorrieron la sala recordando anécdotas, riendo al reencontrarse con el famoso cristal con el que se chocó Zamora y comentando cómo algunos elementos le parecían distintos. "Es inevitable", confesaba Abril mientras reconocía que volver al espacio donde dio clase "remueve" más de lo esperado. Una escena que los concursantes presenciaron con ternura, viendo cómo esas "dos señoras", como ellas mismas se denominan, se fundían en un bonito abrazo demostrando que los vínculos emocionales que se crean en 'OT' duran "para siempre", como la propia Noemí Galera explicaba.

Noemí Galera junto a Abril Zamora en la Academia de 'OT 2025'

Una vez arrancada la charla, la actriz centró el taller en la relación que los jóvenes mantienen con el móvil y las redes sociales. Habló de límites, notificaciones y del "armario digital", esa acumulación de fotos, capturas y contenido que, según explicó, "contamina sin que nos demos cuenta". Su conversación con los alumnos fue fluida y cercana, como cuando preguntó a Claudia Arenas si respetaba las alertas de tiempo en TikTok y la concursante respondió entre risas: "Pongo la contraseña y sigo".

Abril Zamora como profesora de interpretación en 'OT 2023'

Las razones de su ausencia en esta edición

La dinámica también incluyó reflexiones sobre por qué grabamos todo, por qué acumulamos contenido o cómo aprender a desconectar cuando el móvil deja de ser útil., a estructurar sus usos y a cuestionar hábitos que muchas veces se dan por hechos. Su tono, directo y cariñoso, convirtió la charla en uno de esos momentos que marcan la semana en la Academia, tanto para los triunfitos, como para la propia actriz que vivió todo ese regreso muy emocionada.

Antes del inicio de 'OT 2025', Abril Zamora quiso aclarar el por qué de su ausencia como profesora de interpretación, puesto que actualmente ocupa La Dani. El motivo principal fue su oficio, pues ahora trabaja como actriz en Madrid y no puede compatibilizar ese compromiso con el ritmo diario del programa. Aun así, reconoció que la decisión fue "muy complicada" y que sigue sintiendo 'OT' como una de las experiencias más bonitas de su carrera. Su despedida dejó claro que, aunque ya no dé clase, la Academia seguirá siendo un lugar al que siempre podrá volver.