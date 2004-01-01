Sergio Navarro / Fernando S. Palenzuela |

Llega una de las citas más especiales para los concursantes de 'Operación Triunfo': las firmas de discos. Se trata de la primera vez que los participantes salen de la Academia y tienen contacto con el exterior para descubrir qué piensan los espectadores del formato de ellos. Un año más, FormulaTV ha acudido a la firma para hablar con los fans.

Los nueve concursantes que quedan en la Academia se han dividido entre Madrid, Barcelona y Valencia, de modo que a la capital han acudido ¡Olivia Bay, Guille Toledano y Téyou. Allí hemos encontrado a fans de los tres concursantes, pero también de otros participantes que igualmente se han acercado porque les encanta el formato. Nos han contado quién es su favorito, a quién tenían más ganas de ver y a qué hora se han tenido que despertar para acudir a la firma.

Además, los familiares de los concursantes han acudido a la firma y han podido verlos durante las tres horas que ha durado el evento. Incluso algunos como el padre de Guille Toledano se paseaba entre los fans para charlar con ellos. Nosotros también hemos podido hablar con él y con otro amigo del participante y nos han contado cómo han visto su evolución en estos dos meses en 'Operación Triunfo'.