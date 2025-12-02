Por Beatriz Prieto |

'OT 2025' inauguró diciembre, este lunes en Prime Video, al mismo tiempo que su recta final, con una gala 11 en la que se vivió la expulsión de Javi Crespo al perder ante su compañero Guillo Rist. Asimismo, los seis concursantes restantes afrontaron las últimas nominaciones de la edición que, en esta ocasión, dejaron el futuro de Guillo Rist y Martín Tinho en el concurso en manos de la audiencia, tras una votación por puntos por parte del jurado, que formó un ranking que repartió las primeras plazas para la final.

Después de que Olivia Bay fuera proclamada favorita por segunda vez con el apoyo del 29% de los votos, pero sin inmunidad, el jurado procedió a repartir sus puntuaciones, por turnos, a todos los concursantes. En el caso de la madrileña, acabó en lo más alto de la tabla con un total de 37 puntos: los jueces destacaran su cambio "abismal" o el magnetismo que destilaba en cada actuación, virtudes con las que cosechó los nueves de Leire Martínez y Abraham Mateo y los 9,5 de Guille Milkyway y Cris Regatero.

Olivia, Cristina y Claudia, primeras finalistas de 'OT 2025'

El segundo puesto fue para Cristina Sánchez, con 35 puntos, al recibir el 8,5 de Leire y Guille y el 9 de Cris y Abraham, quienes tuvieron en cuenta que era "la que más preparada entró", por lo que la calificaron de "artista tremenda", al igual que destacaron su evolución a nivel de "presencia" y de "vulnerabilidad". Claudia Arenas, por su parte, consiguió la tercera de las primeras plazas en la final, con sus compañeras, al acumular 24 puntos (un 8 de Leire, dos 8,5 de Cris y Abraham y un 9 de Guille) en un reparto de puntos en el que los jueces remarcaron su "evolución a nivel vocal" con una voz "genuina" y un timbre de voz "mágico y muy adictivo".

De lo más bajo, a quinto salvado

Chenoa junto a Guillo y Tinho, últimos nominados de 'OT 2025'

El jurado coincidió en su mayoría en conceder un 8,5 a Guillo, salvo Abraham, que le otorgó un 8,, dado que había sido "el que más ha arriesgado" con una imagen de "artista total" y una gran identidad y evolución vocales., dos 7,5 de Leire y Guille y dos 8 de Cris y Abraham, quienes resaltaron su gran trabajo y su versatilidad, aunque a ojos de la primera no había sido "el que más ha arriesgado".

Cerrando el ranking quedó Guille Toledano, del cual pusieron en relieve su perfeccionismo con la voz y su "vulnerabilidad a nivel personal", al igual que su "talento vocal", su buena actitud y su "punto de frescura, mientras cosechaba tres 7,5 puntos y el 8 de Leire, sumando así 30,5. No obstante, el manchego se llevó una gran sorpresa al conseguir la cuarta y última plaza directa a la final al ser salvado por el profesorado, lo que dejó a Guillo Rist nominado por tercera vez consecutiva, con Tinho como su nuevo rival, de cara a la última expulsión de la edición.