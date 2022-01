La tensión política que ha desencadenado el conflicto entre Rusia y Ucrania puso sobre la mesa el papel del Gobierno de España en toda esta situación, tras el envío de tropas hasta el este de Europa. En este contexto, 'Todo es mentira' quiso analizar el porqué de que la presencia en medios de Pablo Iglesias cada vez fuese más frecuente. Lo que pocos esperaban es que, a colación de unas declaraciones, Celia Villalobos le dedicase un curioso listado de ataques, con alguna que otra descalificación tirando a lo personal.

Celia Villalobos y Pablo Iglesias

El formato vespertino de La fábrica de la tele recuperó una entrevista del exvicepresidente del Gobierno: "Hay algunos a los que les encantaría que yo estuviese callado y no diese mi opinión", sentenció desde RAC 1. No obstante, antes de asegurar que era "el de Podemos" quien no podía hablar a juicio de otros, reiteró que tenía el mismo derecho a ponerse frente a las cámaras, al igual que "Margallo o Celia Villalobos", entre otros.

Precisamente, al término de esas palabras, la que fuera ministra de Sanidad y Consumo explotó: "¡Pablo, mírame de frente, Pablo!", afirmó con cierta sorna. "Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. [...] ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños, hijo?", prosiguió relatando, al tiempo que el resto de colaboradores no daban crédito ante ese alegato. Sin embargo, lo más curioso del discurso llegó justo después, haciendo una apelación directa a la ministra de Igualdad.

Despedida con alusión a Irene Montero incluida

"¡Si hace falta, voy y te echo una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace poquito caso!", exclamó mirando fijamente a cámara. Lo cierto es que su reacción no dejó indiferente a nadie. ¿Entendió Celia que, según Pablo Iglesias, ella era alguna de las figuras que disfrutarían más si guardase silencio? Sea como fuere, le dedicó una despedida, refiriéndose directamente a su salud bucodental: "¡Te quiero, ay Dios mío! Por cierto, ¿los dientes te los has arreglado? Porque estás guapísimo", finalizó.