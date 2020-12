Pablo López y Chenoa opinan sobre el polémico concierto de Raphael: "Si me tocara a mí..."

En plena época navideña y coincidiendo con unas duras restricciones en relación a la pandemia de coronavirus, Raphael ha celebrado por todo lo alto su 60º aniversario con dos conciertos en el Wizink Center que han reunido a miles de personas. Tildado de "peligroso" por la situación en cuanto al virus, el evento del cantante ha sido duramente criticado en las redes sociales. Debido a la polémica, Chenoa y Pablo López, compañeros de profesión, han aportado sus puntos de vista al respecto.

Chenoa y Pablo López

Tras su visita a 'El hormiguero 3.0', Pablo López se dejó caer también por 'Liarla Pardo' el 20 de diciembre para promocionar su nuevo disco. Allí, el intérprete defendió a capa y espada el concierto del veterano cantante: "Yo lo vi en primera persona porque canté con Raphael en ese escenario y todo lo que vi fue seguridad y respeto, al igual que lo vi en mis conciertos". Aunque admitió que se trataba de un "espacio grande", consideró que siempre "se mantuvo en todo momento la distancia de seguridad".

Siendo un hecho que el sector de espectáculos es uno de los más golpeados por la pandemia, muchos artistas se han quejado de las duras restricciones que han tenido desde que comenzó la expansión de la Covid-19: "Deberíamos intentar ser un poco más tolerantes con la lucha de todos los sectores mientras se hagan las cosas bien", afirmaba el cantante que estuvo presente en el concierto y consideró que las cosas "se hicieron estupendamente bien y fue feliz para todos".

"Si me tocara a mí, no sé si habría dicho que sí"

Mientras que Pablo López defendió el evento, Chenoa ha tenido más dudas al respecto. La cantante visitaba 'La hora de La 1' el 21 de diciembre, ya que presentará junto a Florentino Fernández el programa especial de Año Nuevo, '¡Feliz 2021!'. Cristina Fernández le preguntó directamente si ella habría sido capaz de realizar dicho concierto: "No sé qué decirte. Al final son compañeros y el sector de la música necesita una inyección de ideas. No solo es el artista el que está dando la cara, es mucha gente que se le ofrece trabajo y necesita trabajar", explicaba la artista.

Poco después, la presentadora del espacio de La 1 volvía a insistir en conocer la opinión de Chenoa: "Creo que tú no lo hubieras hecho", afirmaba Fernández. "Yo he buscado otra alternativa. Es una responsabilidad individual. He jugado más a innovar de una manera mucho más cerrada pero también entiendo que si se ha dado un permiso y tienes un protocolo cumplido... Si me tocara a mí, no sé hasta qué punto hubiese dicho que sí o que no", admitía la miembro del jurado de 'Tu cara me suena'.