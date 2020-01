Pablo Motos explica por qué Pedro Sánchez no visitó 'El hormiguero': "Se enfadó conmigo"

Jordi Évole visitó este miércoles 29 de enero 'El hormiguero' para presentar su nuevo programa en laSexta: 'Lo de Évole'. "No se puede ser más vago. El título que quedaba libre qué era, ¿el huevazos?", le atizó Pablo Motos nada más sentarse. Una conversación amena en la que también hubo tiempo para analizar las apariciones televisivas de los líderes políticos.

Pablo Motos y Pedro Sánchez

"Yo he tenido que buscarme la vida como he podido haciendo un programa de cárceles porque tú lo has acaparado absolutamente todo", reprochaba en tono de broma Évole. "Había unos cuantos que entrevistábamos a políticos y ahora los políticos al único programa que vienen es a este. Me tengo que buscar mi nicho de mercado porque yo no entrevisto a Will Smith", ironizaba el catalán, dejando caer que antes de las últimas elecciones había "todo cristo" por el programa de Antena 3.

"Todos menos Pedro Sánchez", puntualizó Pablo Motos. El actual presidente sí acudió cuando era candidato, no así como presidente en funciones. El presentador aclaró los motivos de su ausencia. "¿Sabes por qué no vino más? Se enfadó conmigo porque le apreté diciendo que si iba a pactar con Podemos. Y se enfadó conmigo. Mira cómo cambia el cuento", dijo apuntando al pacto entre ambos partidos para formar un gobierno de coalición.

Abascal y el "hostión"

Siguiendo con la ronda de representantes, Évole destacó que hubiesen charlado con las hormigas desde Pablo Iglesias hasta Albert Rivera ("dios le haya perdonado"). También el líder de VOX, Santiago Abascal, de quien saber si había entrada a cabalo en plató. Motos respondió que no, ya que "el suelo muy resbaladizo". "Pues lástima, porque un hostión le vendría bien", espetó el invitado. "Sin ningún tipo de daño, solo por el susto". Évole confesó que él también había pedido esa entrevista, "pero no me la dio".