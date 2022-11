Tras una semana ocupando horas en prácticamente todos los programas de televisión nacionales, la ley del 'solo sí es sí' también se ha puesto sobre la mesa en el debate de 'El hormiguero' de este jueves 17 de noviembre. Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó han visitado a Pablo Motos en la recta final de la entrega para hacer un repaso a la actualidad política y social. Uno de los asuntos sobre el que han querido debatir ha sido la polémica legislativa de la semana.

Tras recapitular las bases de la controversia, la presentadora de 'Más vale tarde' ha compartido su punto de vista lanzando un dardo a Irene Montero:. Mientras, la marquesa de Griñón ha hecho un alegato a favor de los jueces y se ha posicionado en contra del formato de la ley:

Nuria Roca, también presente en la tertulia, ha expresado su descontento con algunos de los políticos que se han pronunciado al respecto: "Es increíble que no se contemple el error. Es alucinante", ha contado dejando clara su indignación. Por su parte, Juan del Val era más crítico con los responsables de la ley: "Ha sido una ineficacia y una chapuza. Además está la soberbia de no admitir los consejos previos. Decían que esto no iba a pasar. Es lo que ocurre cuando se gobierna a golpe de pancarta sin ningún fondo", expresaba el colaborador de 'La Roca'.

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'

Pablo Motos se muestra crítico

En esta ocasión, Pablo Motos también ha querido opinar sobre el asunto y ha dejado ver su tono más crítico: "Hay cosas en las que no te puedes equivocar". El presentador ha dado más detalles de su argumento: "Una persona que legisla y que hace una ley que está haciendo que ahora mismo las mujeres estén más desprotegidas por un error que no han querido escuchar no es un error aceptable", aclaraba el presentador de Atresmedia.