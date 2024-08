Por Fernando S. Palenzuela |

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su final después de dos intensas semanas en donde este evento deportivo ha llenado la parrilla de Televisión Española. La 1, Teledeporte y RTVE Play se han volcado en la emisión en abierto, con alguna que otra retransmisión también en La 2. En todos estos días, decenas de periodistas y comentadores se han unido para llevar el deporte a las casas de los espectadores.

Paloma del Río junto a Almudena Cid en una retransmisión de gimnasia rítmica

Paloma del Río , una leyenda de los Juegos Olímpicos por la cobertura que durante tantos años hizo de la gimnasia, ha querido acordarse de sus compañeros y. "Ahora que los Juegos Olímpicos llegan a su fin, puedo decir que, por primera vez tras 40 años, he podido disfrutarlos como espectadora,. En Madrid, en Barcelona y en las distintas sedes olímpicas, todos, del primero al último,, que habría que sumar, sin duda, al medallero español", expresaba en su perfil de X.

"No me quiero dejar a ninguno en el tintero, sería imperdonable, quiero enviar a todos, absolutamente todos, un mensaje de cariño, y reconocimiento sobremanera, como todos entenderán, a Julia Luna, Eva Aguilera y María Relaño porque no se puede hacer mejor", proseguía. "Una nunca deja de sentir una emoción especial al vivir unos Juegos Olímpicos, aunque sea desde lejos, pero en esta ocasión además, siento orgullo y también gratitud por todo lo que nos han hecho disfrutar mis compañeros, los de la que siempre será mi casa: RTVE".

La periodista pasaba a nombrar a una treintena de profesionales y, además, al equipo técnico de realización y producción: "Sin los técnicos de sonido e imagen esto no habría sido posible. Gracias por los buenos ratos que nos habéis hecho pasar a todos. Y a todas y todos felices vacaciones... Os las habéis ganado".

El caso de María Escario

Estas palabras de aliento y reconocimiento al equipo de periodistas deportivos de RTVE llegaban horas después de las palabras de María Escario, que resultaban muy diferentes: "Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo", escribía en sus redes sociales. "Hay que informar desde el rigor, pero también desde la empatía. Lo que pasa es que se confunde empatía con el edulcorante", completaba la que fuera también responsable de cubrir esta cita deportiva durante siete ediciones.