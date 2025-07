Por Almudena M. Lizana |

La final de decimonovena edición de la versión italiana de ' Supervivientes ', llamada 'L'isola dei famosi' en Canale 5, se despedía de la audiencia del 2 de julio de 2025 con un 18,4% y más de 1,8 millones de espectadores. En ella,durante una prueba de apnea.

En ella, los supervivientes estaban encerrados en una jaula bajo el mar y la intérprete italiana se quedó atrapada, ya que su cabello se atascó con una de las barras del armazón de hierro en el que se encontraba. El enredo de su pelo le impedía salir a la superficie, sembrando el pánico en directo al ver cómo la concursante empezaba a hacer aspavientos para pedir ayuda.

Loredana Cannata se quedó atrapada en la prueba de la apnea de 'L'Isola dei Famosi 2025'

Al ver cómo se complicaba la situación, la dirección de la edición italiana de 'Supervivientes' cortaba rápidamente la conexión para conectar con el plató, donde el espectador se encontraba con la presentadora Veronica Gentili descompuesta, pidiendo también ayuda por lo que estaba viendo. "Chicos, por favor, ¡id rápido!", gritaba Gentili.

Rápidamente, el equipo de rescate de 'L'Isola dei Famosi 2025' consiguió ayudar a Loredana Cannata, llevándola hasta la orilla donde el presentador Pierpaolo Pretelli la recibía con los brazos abiertos tras el angustioso accidente. "¡Estoy bien! Estaba contando 40 segundos, intentaba salir a la superficie, pero el pelo se me quedó atascado y no podía desenredarlo", empezaba diciendo Cannata.

"Tragaba agua y pensé que no lo lograría, ¡pero superé la prueba! Me asusté mucho, intentaba arrancarme el cabello y tomar aire, pero no podía. Tengo un gran moretón en la parte de atrás de la cabeza porque me golpeé contra la barra", reaccionaba la actriz, que terminó quinta en la clasificación final del reality de aventura italiano.

Cristina Plevani gana 'L'Isola dei Famosi 2025'

Una gran final

Tras la eliminación del artista napolitano Jey Lillo, el desafío final de la 19ª edición de 'L'Isola dei famosi' se dio entre Mario Adinolfi y Cristina Plevani. La audiencia terminó otorgando la victoria a Plevani, quien saltó a la fama por ganar la primera edición de 'Grande Fratello' hace ya 25 años.