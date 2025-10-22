Paramount Network abandonará la TDT a finales de diciembre tras casi 14 años de emisión

Por Sandra Alcaide Barrón |

Paramount Network llegó a la TDT en España el 30 de marzo de 2012. Desde entonces, el canal, además de emitir películas y series americanas, también ha lanzado sus propios proyectos españoles para la Televisión Digital Terrestre, como 'Atrapa a un ladrón' o la quinta temporada de 'Alaska y Mario'.

Sin embargo, su final está muy cerca. Paramount Network cesará sus emisiones el próximo 31 de diciembre, según informa El Español. La desaparición del canal coincide con una nueva convocatoria del Gobierno de un concurso para poder optar a una plaza como canal abierto en la Televisión Digital Terrestre en nuestro país, que tiene como plazo hasta el 20 de noviembre.

Alexandra Jiménez y Pablo Echarri en 'Atrapa a un ladrón' de Paramount Network

Este cambio se debe a un plan de reconstrucción dentro de Paramount SkyDance Corporation, que busca reducir hasta 500 millones de dólares en costes, no solo con el fin de su emisión en España, sino con el cierre de otros de sus canales que emitían en otros países. A pesar de que no se sabe aún si el canal podrá verse desde los operadores de pago, todo apunta a que tampoco estará disponible, siguiendo la línea del plan marcado por su corporación.

Alaska y Mario en su reality de Paramount Network

Otros canales que han abandonado la TDT este año

De igual forma, Squirrel Media, ya que en junio de este año extendió sus licencias de TDT hasta 2040 gracias a la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, la compañía podrá replantear qué hacer con su licencia, pudiendototalmente distinto o de corte similar.

La marcha de Paramount Network supone una nueva baja dentro de la TDT en España, que ha sufrido otras dos importantes a lo largo de este año. En enero de 2025, Disney Channel abandonó la televisión en abierto, mientras que Gol Play dejó de emitir en junio de 2025 debido a las decisiones de Mediapro de seguir apostando por las plataformas y televisión de pago.