'Pasapalabra' anuncia un misterioso gran evento: ¿Se llevarán el primer bote de Antena 3?

Los espectadores de 'Pasapalabra' acuden cada tarde al duelo entre Nacho y Pablo, los dos concursantes que no hacen más que cederse la silla naranja el uno al otro. No hay quien los venza, pues en varias semanas han batido a todos los aspirantes de la silla azul, pero tampoco son capaces de vencerse el uno al otro. ¿O quizá está a punto de ocurrir?

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Antena 3 ha lanzado una misteriosa promo en la que invita a los espectadores a ser testigos de un gran evento que está a punto de ocurrir. Aunque no especifican qué día será, sí que cercan en la semana del 31 de agosto. "La próxima semana va a pasar algo en 'Pasapalabra' que no te dejará indiferente", afirma la voz en off que acompaña a varias imágenes de los participantes y a un "cuidado" de Roberto Leal.

El avance no cuenta qué es lo que está a punto de pasar, emplazando al espectador a que lo descubra viendo el programa la semana que viene. Sin embargo, las teorías se han disparado rápidamente y una de las posibilidades es que el concurso esté a punto de repartir su primer bote. ¿Conseguirán Nacho o Pablo hacerse con el más de medio millón de euros que hay en juego?

El caso de Telecinco

Sin embargo, esta no es la primera vez que el programa utiliza esta táctica para llamar la atención de sus seguidores. Si echamos la vista a la era de Telecinco, ya en una ocasión anunciaron que "ocurrirá algo que no te imaginas". Aquella vez no fue el bote, sino que, tras un largo duelo, Jero caía eliminado en la silla azul y dejaba de enfrentarse a Orestes.