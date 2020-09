El primer episodio de 'Patria' se estrenará en abierto a través de Telecinco

Antes de ser el buque insignia de la producción original de HBO en España, 'Patria' tenía previsto su desarrollo en el seno de Mediaset. Casi cuatro años después, el proyecto regresará al que fuera su primer hogar, ya que Telecinco estrenará en abierto el primer episodio de la ambiciosa adaptación, que a la plataforma de streaming estadounidense llegará el 27 de septiembre.

Eneko Sagardoy en 'Patria'

De esta manera, la cadena generalista sigue la misma estrategia que exhibió en su momento con el preestreno de 'The Mandalorian' en Cuatro, sirviendo de puerta de entrada a una ficción que requiere de suscripción para ser disfrutada al completo. Solo que en este caso la conexión entre Mediaset y 'Patria' es aún más evidente, ya que el grupo de comunicación posee un 40% de Alea Media, la productora con la que Aitor Gabilondo ha sacado adelante el proyecto.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para el lanzamiento del primer episodio de 'Patria' en Telecinco, pero no tardaremos en descubrirla, ya que quedan muy pocas semanas para su llegada a HBO España. El 27 de septiembre podremos ver los dos primeros episodios de la adaptación del best seller de Fernando Aramburu, y de ahí en adelante el servicio de streaming lanzará otro episodio cada domingo.

Próximamente, gran estreno en Telecinco del primer episodio de #Patria ???? https://t.co/3Sw3n0SwDS — Telecinco (@telecincoes) September 9, 2020

Repercusión internacional

El apoyo de HBO le ha asegurado a 'Patria' un impacto global desde el primer día. A lo largo de Europa y América Latina, la serie se podrá ver en los países en los que opera la compañía, mientras que en Estados Unidos estará disponible en plataformas como HBO Max, HBO GO o HBO NOW. Por lo tanto, todos esos territorios tendrán acceso a la historia de dos familias enfrentadas en el epicentro del conflicto vasco, con un atentado de ETA como detonante de este humano y desgarrador choque.