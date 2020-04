Paula Echevarría, perseguida durante el confinamiento: "Espero que no se me acerque"

Desde el pasado 14 de marzo, todos los ciudadanos de España tienen el deber de permanecer en su domicilio debido a la crisis del coronavirus, en pos de no saturar la Sanidad y no propagar la enfermedad que ya suma más de 10.000 fallecidos en nuestro país. Sin embargo, parece que algunos no han entendido todavía el significado de "salvo actividades esenciales".

Paula Echevarría

Paula Echevarría ha publicado un stories en Instagram en el que muestra un vehículo que, según su testimonio, la lleva persiguiendo todo el día. "Veis ese coche, pues me está siguiendo mientras salgo a hacer mis recados", ha explicado la actriz muy enfadada y citando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la publicación.

Indignada con lo sucedido, ha hecho un llamamiento a la cordura y la responsabilidad de cada durante esta época de cuarentena. "Yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos porque yo creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad. Es lo que creo. Así que un poquito de respeto. Espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque", ha advertido en referencia a los paparazzi.

La imagen de la polémica

No es la primera vez

No es la primera vez que la actriz se enfrenta a los fotógrafos. Durante su ruptura con David Bustamante, la actriz de 'Los nuestros' y 'Velvet colección' ya pidió respeto a su privacidad y, sobre todo, a la de su hija fruto del matrimonio con el cantante cántabro. Esta vez, los paparazzi no solo han invadido su privacidad, sino que también se han saltado las normas del Gobierno.