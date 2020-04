Paula González ('GH 15') habla de su pasado en el mundo de las drogas: "Empecé a fumar con 9 años"

Paula González, la que fuese ganadora de 'Gran Hermano 15', ya reveló tiempo atrás su relación con el mundo de las drogas en su adolescencia, pero en su día no quiso dar demasiados detalles sobre esto. Pues bien, esta ha querido aprovechar su canal 'Más de mí' en la plataforma de vídeos de Mediaset España, para explicar detalladamente lo que vivió. Lo ha hecho después de la insistencia de sus seguidores en conocer cómo empezó todo. "El primer cigarro que me lo fumé tenía 9 años, era un cigarro que le robé a mi madre, me lo llevé a la escuela y lo compartí con unas amigas", ha sorprendido diciendo al inicio del vídeo, confesando que "fue asqueroso, estuvimos una semana tosiendo".

Paula González

Ahí empezó una vida en la que, tal y como explica, "siempre he seguido a mis estímulos, siempre he ido por delante de mis posibilidades (...) me sentía atraída por este tipo de tentaciones que no correspondían a mi edad como las relaciones sexuales, la ropa extremada, los piercings, tatuajes, la marihuana o el tabaco". Es esta vida no quiso integrar a su madre, a la que "mentía y ocultaba todo", explica. El problema vino cuando su progenitora descubrió su adicción a la marihuana. "Que ella se diese cuenta desencadenó un montón de problemas en nuestra relación y nunca llegó a mejorar (...) fue uno de los motivos por los que la relación no funcionó", añade.

Su vida en Hawái

Esa disputa supuso un punto de inflexión en su vida y es que González optó por marcharse a vivir a Hawái con su padre, algo que la cambiaría para siempre. "Él me puso a rajatabla, aprendí muy rápido y aunque al principio era un coñazo, yo terminé pidiéndole más trabajo", explica. Pero esta responsabilidad que ganó no supuso que González abandonase el mundo de las drogas y es que, tal y como cuenta, "allí tenía acceso total a la marihuana (...) no era una dificultad para mí. Yo fumaba mucho pero se lo oculté a mi padre siempre porque sabía que se iba a enfadar (...) me echaba mucho perfume, me tomaba muchos chicles y hasta me compré unas gotas para no tener los ojos rojos después de fumar cigarros".

Así dejó la marihuana

Esta unión con el mundo de la drogas se empezó a romper cuando entró en la casa de 'Gran Hermano' y es que Paula explica que incluso dejó de fumar tabaco normal en el programa, pese a ello, al salir de la casa si siguió fumando marihuana, algo que no dudó en hacer público. Tras oír muchas voces que le pedían que no hablase tan abiertamente de ello ya que influía a mucha gente joven que iba a querer copiarla, decidió ser mucho más prudente en cuanto a lo que publicaba o no en sus redes y es que se había convertido casi sin quererlo en un rostro influyente entre la juventud. Tiempo después, dejó de fumar, lo hizo "sin darme cuenta (...) me di cuenta que no me apetecía, así que me costó cero ya que no tenía dependencia". Ahora, lleva 3 años sin hacerlo y sin duda, confiesa sentirse mucho mejor: "Me ha subido muchísimo la autoestima".