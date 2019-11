'GH Dúo 2': 10 parejas (y tríos) que queremos ver en la segunda edición

El 11 de abril de 2019 terminaba la primera edición de 'GH Dúo' con la victoria de María Jesús Ruiz. Este programa pretendía renovar el formato VIP del reality más exitoso de todos, con unos concursantes famosos que participaban en pares o tríos. Parejas sentimentales, exnovios o antiguas amistades eran algunas de las combinaciones que participaban.

1 Bea y Rodri

'GH Dúo' fue un éxito y Telecinco encontró de nuevo un reality que triunfó tras la bajada de audiencia del formato de anónimos. Esta buena acogida, unida a una mecánica diferente (aunque similar a la de 'GH 15' o ' El Reencuentro '), hizo que la cadena se planteara seriamente continuar con más ediciones. Por ello, parece que a principios de 2020 se emitirá la segunda edición del programa. ¿Qué concursantes formarán el casting?que serían buenos fichajes para 'GH Dúo 2'.

Bea Retamal y Rodri Fuertes en 'GH 17'

Bea Retamal y Rodrigo Fuertes formaron una de las parejas salidas de 'GH 17' más populares. Procedían de mundos muy diferentes, pero eso no les impidió conocerse y tener una relación de casi tres años. La valenciana ganó el concurso y el madrileño quedó tercero, y, desde su salida de la casa en 2016, han tenido su propio reality en la web de Mediaset, 'Rodéanos'. Sin embargo, este formato online terminó en abril de 2019, cuando la pareja decidió romper su relación.

Bea tiene ya un nuevo novio, Adrián, y a través de 'Bea y punto', su nuevo espacio en solitario, ha confesado que se siente feliz e ilusionada. A pesar de tener ya un nuevo interés amoroso, el fichaje de Bea y Rodri para 'GH Dúo 2' está sonando mucho en las apuestas, por lo que el reencuentro de la expareja sería perfecto para el reality y podrían limar asperezas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

2 Jonathan, Yoli y Niedziela

Jonathan Pérez, Yoli Claramonte y Niedziela Raluy

Si hay otra mítica pareja en 'Gran Hermano', esa es la de Yolanda Claramonte y Jonathan Pérez. Los concursantes de 'GH 15' comenzaron a fraguar su relación dentro de la casa, pero no fue hasta que salieron que comenzaron su noviazgo, con boda e hija incluida. Aunque todo parecía una bonita relación que mostraban en su webserie, no todo era idílico.

La pareja terminó rompiendo y Jonathan confesó que estaba abierto al amor para olvidarse de su ex. En esta ecuación entró Niedziela Raluy, concursante de 'GH 16', con quien el valenciano tuvo una cita a ciegas en la que derrocharon química. Esto molestó a Yoli y así lo hizo ver en en su canal en solitario de Mediaset, 'Making LoveYoli'. Actualmente, Jonathan también tiene su propio espacio llamado 'Yoli, te quiero', donde está intentando volver con la madre de su hija. Aun así, poco se sabe de lo que pasó con Niedziela y de cómo va esta reconquista, pero no hay un sitio mejor para conocer los detalles que 'GH Dúo 2'.

3 Violeta y Julen

Julen y Violeta Magriñán en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Violeta y Julen llevaron su noviazgo de 'Mujeres y hombres y viceversa' a otros programas de Mediaset, y es que la extronista fue una de las protagonistas de 'Supervivientes 2019'. Allí, conoció a Fabio Colloricchio y decidió romper su relación con Julen mientras se encontraba en la isla para comenzar a salir con el argentino. Aunque lo pasó mal, parece que el extronista ya tiene nuevo interés amoroso, Judit.

Actualmente, la expareja comparte el reality 'Crazy Camp', donde recorren Cuenca en una caravana junto a otros tronistas como Albert, Jenni, Kathy y, por supuesto, Fabio. No parece que su relación sea la peor posible entre unos exnovios, tienen un trato cordial e incluso la exconcursante de 'Supervivientes' le pidió perdón a Julen. Sin embargo, su participación en 'GH Dúo' podría hacer que volvieran a ser amigos y las defensas de Fabio y Judit desde plató podrían aportar un gran contenido televisivo.

4 Paula, Omar y Lucía

Paula González, Omar Suárez y Lucía Parreño en 'GH 15'

Si hay que hablar de concursantes de 'GH 15', los que más destacan son Omar Suárez, Lucía Parreño y, por supuesto, la ganadora de esa edición, Paula González. El joven madrileño entró a la casa poco después de romper con su pareja, Lucía, y tuvo algo más que química con Paula. Entonces, la exnovia entró a la casa a formar pareja de concurso con ella, por lo que la polémica estaba asegurada. Finalmente, las cosas se torcieron cuando Omar dejó a Paula y volvió con la que fue su pareja.

Esta historia tuvo a casi toda España enganchada, la madrugada en la que pasó todo los espectadores no se despegaron del 24 horas y la audiencia de esas galas fue todo un éxito. Muchos empatizaron con la destrozada Paula y, con su personalidad y su alegre forma de ser, cautivó a la mayoría del público. Cinco años después, Omar y Lucía están algo más alejados de las cámaras y parece que ya no están juntos. Por su parte, Paula sí tiene pareja, Mathias Álvarez. Aun así, que este trío de exnovios se reencontrara en la casa y concursara de la mano podría dar grandes momentos como los que ya dieron en su edición.

5 Gloria Camila y Rocío Flores

Gloria Camila y Rocío Flores

Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, ya es una cara bastante conocida. Su participación en 'Supervivientes 2017', su noviazgo con Kiko Jiménez o su relación con la familia Jurado y Flores son algunos de los temas más tratados en los medios. Mientras, Rocío Flores ha saltado a los focos recientemente como gran descubrimiento televisivo. La defensa de su padre, Antonio David, en 'GH VIP 7' está sorprendiendo a los espectadores y son muchos los que piden su entrada en un reality.

Aunque son tía y sobrina, tienen prácticamente la misma edad y comparten una gran relación de amistad. Esta pareja no solo sería un gran fichaje para 'GH Dúo 2' por su peso mediático, sino que su complicidad y unión seguro dejaría grandes y divertidos momentos. Además, dentro de esta combinación entrarían otros famosos como Antonio David, que seguro iría a defender a su hija, o Kiko Jiménez, quien probablemente no dudaría en opinar sobre el concurso de su expareja.

6 Belén Esteban y Olvido Hormigos

Olvido Hormigos y Belén Esteban en 'GH VIP 3'

No hay duda de que unos de los rostros más cotizados de Mediaset es Belén Esteban. 'GH VIP 3', la edición que ganó, fue un rotundo éxito y supuso la vuelta del formato de famosos. El propio Jorge Javier Vázquez echó el anzuelo durante un debate de 'GH VIP 7' y les propuso a Ylenia y a la colaboradora de 'Sálvame' participar juntas en 'GH Dúo 2'. Aun así, por muy divertidas e inseparables que sean, la de Benidorm concursó a principios de 2019 en la primera edición de este reality por parejas, por lo que su participación está muy reciente.

Hay varios famosos que podrían formar equipo con Belén Esteban, gente con la que se lleva bien, gente que supuestamente le debe dinero... pero una buena opción sería otra de sus compañeras de concurso: Olvido Hormigos. La famosa política no tiene una buena relación con la ex de Jesulín y su encuentro en 'GH VIP 3' fue uno de los enfrentamientos más tensos de la edición. Sin embargo, el tiempo pasa y las diferencias no son tantas, por lo que concursar juntas podría hacerles acercar posturas y llegar a ser amigas.

7 Labrador y Jesús Reyes

Labrador y Jesús Reyes

Tras su paso por 'Gandía Shore', Labrador tuvo bastante presencia en Mediaset gracias a programas como 'MyHyV' o 'Supervivientes 2015'. Su estancia en el reality no solo le trajo aventuras y retos, también rumores sobre su sexualidad. Mientras estaba en la isla, en España se hablaba de su supuesta relación con Jesús Reyes, estilista y colaborador del dating show. Al parecer, habían intercambiado fotos íntimas y habían tenido encuentros sexuales.

El polígrafo de 'Sálvame' pareció confirmar algunos de estos hechos y, aunque Labrador intentó ocultarlo al principio, lo que verdaderamente le molestó fue el bombo que se le dio a este tema. El exparticipante de 'Gandía Shore' terminó su amistad con Jesús Reyes por todo lo sucedido. "Sé quién soy y lo que hago o dejo de hacer, pero aquí puede más la tontería que lo que ha pasado. Sigue soñando conmigo, Jesús. Jódete", criticó a través de las redes sociales. Esta amistad rota y estos rumores de relación podrían resolverse en 'GH Dúo 2', donde tendrían que entenderse para poder concursar juntos.

8 Chelo García-Cortés y José Manuel Parada

Chelo García-Cortés y José Manuel Parada

Chelo García-Cortés ha demostrado que, por mucho que se diga de ella, puede ser una buena concursante de realities. Su paso por 'Supervivientes 2019' estuvo muy marcado por la amistad con Isabel Pantoja, por lo que una participación en 'GH Dúo 2' con algunos de los rostros que han formado parte de su vida podría ser una buena opción.

La periodista podría concursar con la tonadillera, pero su encuentro está muy reciente. También podría hacerlo con su mujer, Marta Roca. Sin embargo, a los más nostálgicos les gustaría verla en la casa de Guadalix de la Sierra junto a José Manuel Parada, el que fuera su pareja de 1974 a 1984. Ambos mantienen una buena relación, de hecho, el presentador la defendió a través de las redes sociales cuando ella se encontraba en Honduras.

9 Ana Obregón y Antonia Dell'Atte

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte son dos nombres que siempre han estado unidos, aunque más bien por su mala relación. Ambas tienen en común a Alessandro Lecquio como expareja y padre de sus hijos. Tanto la exmodelo como la bióloga han participado en 'MasterChef Celebrity' (en su tercera y cuarta edición, respectivamente), demostrando su buen hacer en los concursos. Aunque el formato es un talent y es algo diferente a un reality como 'GH Dúo', es fácil ver que serían buenos fichajes.

Recientemente se produjo el reencuentro de ambas en 'MasterChef Celebrity 4' y probaron que, aunque tienen una relación algo tensa y no terminan de encajar, no se llevan tan mal como la gente pensaba. Por ello, no hay mejor forma de limar asperezas y darse a conocer a los espectadores que participar juntas en 'GH Dúo 2'. Serían dos grandes fichajes y darían grandes momentos al reality.

10 Maite Galdeano y Cristian Suescun

Maite Galdeano y Cristian Suescun

Todo el mundo conoce a Maite Galdeano, su "Papela del camión", su personalidad estridente y sus locuras en televisión. Y, cómo no, su relación con Sofía Suescun es una de las uniones madre-hija más famosas de Mediaset. Sin embargo, también tiene otro hijo, Cristian Suescun, con quien ha tenido algún que otro desencuentro. Por ello, sus nombres están sonando fuerte en las quinielas para participar juntos.

Esto haría que la familia Suescun mostrara más aspectos de su vida privada y su relación familiar, pues la presencia de Cristian en televisión no es tan recurrente como la de Sofía. Además, la ganadora de 'GH 16' podría acudir a las galas a defender a su madre y a su hermano y, si se cumplen algunos nombres de la lista, coincidiría con Gloria Camila o Kiko Jiménez durante la edición.