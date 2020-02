Paula Vázquez estalla contra VOX por su "puto discurso y su mierda de machismo"

No es la primera vez que Paula Vázquez se pronuncia sobre su opinión política, pero quizá sí la que ha despertado mayor revuelo en las redes sociales. La presentadora de 'Fama a bailar' ha arremetido contra VOX y su discurso machista al conocer la triste noticia de una nueva víctima de violencia de género, la décima en España en lo que llevamos en este 2020.

Paula Vázquez

"Hoy son ya 10 mujeres asesinadas por machismo en España en un mes. El puto discurso de VOX, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando", escribió Vázquez en su cuenta de Twitter, junto a los hashtags #APorEllos y #HastaElCoño. Su tuit ya acumula más de 25.000 'me gustas' y ha sido aplaudido por muchos usuarios por denunciar la lacra del machismo, pero también ha recibido muchas críticas y algunos usuarios han tachado a la presentadora de racista por llamar "negro" a Bertrand Ndongo.

Ndongo es un camerunés residente en España y afiliado de la formación de extrema derecha cuyos mensajes en las redes sociales se han hecho virales por sus controvertidas opiniones. Ndongo ha respondido a Vázquez a través de Twitter compartiendo las estadísticas de mujeres asesinadas desde 2003 junto al mensaje: "Una verdadera lacra. ¿De verdad se puede culpar a Vox y " ese negro" de todos estos asesinatos?". Su tuit acumula 8.000 'me gustas'. La presentadora no ha dudado en reafirmarse en sus palabras y es que posteriormente ha tuiteado varios mensajes más sobre el tema. "No es de mala educación llamar negro a un negro y blanco a un blanco, todo depende de cuándo y cómo lo utilices. Llámame blanca, no me ofenderé", respondía a un tuitero indignado. Paralelamente, se mofaba que Twitter no considerase que su tuit era ofensivo tras las reclamaciones de votantes de la formación política que habían denunciado el tuit: "No quiero amargaros el domingo entero. Pero me acaba de decir Twitter, que estáis equivocados. Mis queridos fachas".

Hoy sin ya 10 mujeres ASESINADAS por machismo en España en UN MES . El puto discurso de VOX , Y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. EL 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) February 9, 2020

Anabel Alonso también se posiciona

Uno de los vídeos más polémicos de Bertrand Ndongo es aquel en el que afirma que todas las mujeres de izquierdas son "unas amargadas", "un poco feas" y "están insatisfechas sexualmente". El simpatizante de extrema derecha afirmó que las mujeres de izquierdas necesitaban comprar satisfayers porque solo los hombres de derechas eran buenos amantes: "Necesitan machos empotradores".

"¿Qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias?", se preguntaba con burla Ndongo en su cuenta de Twitter. La actriz Anabel Alonso, conocida por su falta de pelos en la lengua para manifestar su opinión a través de las redes sociales, le respondió con ironía a su mensaje machista: "¡Así que esa carita de felicidad es de que te han "empotrao" pero bien!".