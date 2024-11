Por Alejandro Burrueco Marín |

'Supervivientes' es uno de los formatos estrella de Telecinco, pero también tuvo una etapa en Antena 3 bajo el nombre de 'La isla de los famosos'. Fue durante esta época cuando Paula Vázquez desempeñaba el papel de presentadora desde la isla, como lo hace Laura Madrueño actualmente. Vázquez ha revelado en el podcast 'Yo nunca' que tuvo un "rollete" con uno de los concursantes, con quien se encontró en la isla cuando ya era su ex.

Paula Vázquez en 'La isla de los famosos'

", comenzaba Vázquez su historia. "Yo tenía pareja en el equipo y me dice: 'Le tienes que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad.", revelaba la presentadora.

"Mientras tanto el que me estaba viendo por la cámara era mi pareja que yo no quería contarle nada. Lo que no veía la gente es que yo estaba de espaldas a la cámara diciendo 'tengo una sorpresa para ti'", aseguraba la comunicadora sobre la difícil situación. Vázquez ha confesado que intentó disimular: "Que no note el cámara que estoy poniendo cara de 'tu puta madre' y al mismo tiempo de 'te vas a casar'".

¿Quién es el "rollete" de Paula Vázquez?

Finalmente, Vázquez ha bromeado sobre lo ocurrido manteniendo el humor de su historia: "Vamos a hacernos las ETS todos juntos". La presentadora no ha revelado el nombre del exnovio que se encontró, aunque su identidad se acota a alguno de los concursantes de las cuatro ediciones que se emitieron de la mano de Atresmedia entre 2003 y 2005, entre los que podrían barajarse nombres como José Antonio Canales Rivera o Víctor Janeiro.