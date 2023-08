Por Beatriz Prieto |

Tras la gira por América de la mano de Netflix, los colaboradores de 'Sálvame' han iniciado su período vacacional. Entre ellos, Lydia Lozano fue pillada por la prensa en Madrid, a punto de iniciar sus vacaciones con su marido, momento en el que confesó su deseo de volver a Telecinco e incluso respondió a las palabras de Paula Vázquez sobre 'Sálvame', momento en el que recordó las críticas de Armando del Río, a quien también lanzó una pulla sobre 'Mía es la venganza', entre otros asuntos.

Lydia Lozano

, aseguraba Lozano a Europa Press, acerca de su proyecto con Netflix. La madrileña lo describió como "una experiencia increíble, porque. Esto es cine y ya está". "Vamos a cruzar los dedos para tener éxito. Y la gente, desde que nos quitaron, está deseando volver a vernos", manifestó Lozano, sobre la posible acogida del proyecto, aún sin nombre. La colaboradora, además, esquivó la pregunta sobre el bajón de audiencia de Telecinco, la cual

La reportera le preguntó entonces por las declaraciones de Vázquez sobre 'Sálvame', a las cuales María Patiño ya respondió hace unos días, en las que, entre otras cosas, calificaba al programa de hacer un entretenimiento "feo". "Para haber participado en un show, tanto por la noche como por el día, ha durado catorce años", arrancaba la madrileña, tras lo cual lanzó que "a mí ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros catorce años en televisión". "No sé, me sorprendió mucho, porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula y que hagan esas tonterías, como el actor de 'Así es la venganza' o no sé cómo se llamaba esa serie, con Lydia Bosch, que dijo que había que leer más", recordó Lozano.

Hay más proyectos en el horizonte

La madrileña confesó de Del Río que "no sé quién es, no lo he visto en mi vida y dijo que a nuestra hora había que leer y había que ir al cine", para después defender que "yo leo, voy al cine y veo todas las series, trabajo mucho y ya está". "No sé por qué hay que meterse con nosotros, pero así es la venganza. Uy, ¿la han quitado? Lo siento muchísimo", remató la excolaboradora, con ironía, cuyo encuentro con la prensa concluyó confesando que "tengo cosas" en el ámbito profesional, para después de las vacaciones, aunque decidió no concretar el qué "por si no sale".