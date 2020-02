Paz Padilla y Belén Esteban "se lanzan" a la aventura desde el helicóptero de 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' ha dado comienzo como en todas las ediciones con el mítico salto del helicóptero de los concursantes para llegar a la playa de la isla hondureña que será su hogar durante las próximas semanas. Pero no todos los supervivientes han tenido la posibilidad de lanzarse desde el helicóptero, ya que los "rechazados" por el grupo (José Antonio Avilés, Yiya y Antonio Pavón) no pudieron hacerlo.

Paz Padilla y Belén Esteban simulan su salto del helicóptero de 'Supervivientes'

Quienes sí se han podido "lanzar" desde el helicóptero han sido Paz Padilla y Belén Esteban. Para introducir el tema en la tertulia de 'Sálvame', la presentadora y la colaboradora han querido simular cómo serían sus saltos en caso de que alguna vez decidieran vivir la aventura de supervivencia en Honduras. Padilla daba comienzo al programa ataviada con el chaleco salvavidas y entre gritos: "Baja el helicóptero, déjame que toque el agua".

Con la gracia que le caracteriza, la presentadora introdujo el programa y el tema estrella, 'Supervivientes', imitando las frases más sonadas edición tras edición por los concursantes antes de saltar desde el helicóptero. "No me empujéis, que ya salto", decía Paz entre las risas del público. "Se me va a reventar una teta", fue la frase que eligió la humorista para terminar su performance, despertando los aplausos de los presentes en plató.

El salto de Belén

La colaboradora también quiso imaginar cómo sería su salto desde el helicóptero y se visitó con el chaleco para comenzar diciendo: "¡Estoy cagada, Jorge, está muy alto!". Si tuviera que dedicar el salto, la llamada Princesa del pueblo lo tendría claro: "A mis compañeros de 'Sálvame', a mi familia y a toda la gente que me quiere". Antes de simular su salto, Belén gritó una de las frases que popularizaron sus seguidores: "¡Arriba la Esteban!".