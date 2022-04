Tras ser despedida de Mediaset España, Paz Padilla se ha dejado ver por diferentes programas de TV3, pero continúa haciendo gira por televisión con su participación en 'Cinco tenedores', el programa de Movistar+ presentado por Juanma Castaño y Miki Nadal. Como era de esperar, allí ha sido cuestionada sobre su paso por 'Sálvame' y si fue feliz durante los años que pasó como presentadora.

Juanma Castaño junto a Paz Padilla en 'Cinco tenedores'

En la formación de equipos, a Padilla le tocó cocinar junto al periodista deportivo, quien le preguntó acerca de cómo había conocido a su marido. "Aunque he trabajado muchos años en un programa de corazón, no me interesaba la vida de la gente", aclaraba la cómica, quien ya había expresado en anteriores ocasiones que la prensa rosa no era de su interés. "No te ha quedado otra que ser catedrática de eso", coincidía el presentador.

En este punto, la actriz expresaba que nunca se ha negado a ponerse al frente del programa que le adjudicaran: "Porque era un soldado, siempre lo he dicho. Trabajaba donde tenía que trabajar. Si mañana me ponían en otro programa, aprendería de fútbol o de lo que fuera". Tras estas palabras, el ganador de 'MasterChef Celebrity' incidía en si había sido feliz en 'Sálvame', a lo que la gaditana aclaraba que no estaba dejando entrever que no hubiera sido feliz: "Nosotros somos profesionales de esto. Soy actriz y presentadora. (...) Evidentemente hacemos un personaje, no que yo fuera personaje, pero sí que me ponía el traje de presentadora".

Juanma Castaño duda de la veracidad de 'Sálvame'

Un poco más adelante, mientras continuaban inmersos en el cocinado, Juanma Castaño rescataba el tema de 'Sálvame', poniendo en duda si lo que pasa en el plató es real: "De vez en cuando os veo y digo que no pueden ser verdad muchas cosas. Veo que acaba la gente llorando o hecha polvo y digo: '¿cómo pueden volver al día siguiente?'. Yo a donde estoy incómodo no vuelvo, por mucho que me paguen".

Paz Padilla prefería guardar silencio en este punto y cambiar de tema, hecho del que se percataba el periodista, quien le preguntaba si eso era lo que a ella le había ocurrido. Finalmente, la expresentadora de 'Sálvame' zanjaba: "Estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz".