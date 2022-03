La abogada Maica Vasco, tras el despido de Paz Padilla: "Parecía que el enfrentamiento estaba orquestado"

También asevera que "se ven ciertos tintes de premeditación en la puesta en escena".

Sergio Soriano

La pequeña pantalla está viviendo su particular revolución y el último capítulo tiene que ver con el despido de Paz Padilla. Mediaset España decidió poner fin a su contrato tras "abandonar su puesto de trabajo" un día después de protagonizar una brutal discusión con Belén Esteban y salir de plató para no volver. La abogada Maica Vasco, quien sacó a la luz el registro de la demanda, toma asiento en FormulaTV para concedernos una entrevista, donde nos da las claves del proceso judicial que, según sus informaciones, comenzó el 9 de febrero de 2022. Por otro lado, también asegura que el momento en cuestión no puede considerarse "abandono de trabajo" a consecuencia de las circunstancias que estaban aconteciendo. ¿Cuál será el final de este proceso?

Titulares sobre el despido de Paz Padilla

"Son conversaciones internas que se producen entre los colaboradores de la cadena, que no van a manifestarlas en público"

"A través de las redes sociales, empezaron a difundir insultos y mofas gravísimas"

"Cualquier palabra que ella decía se sacaba de contexto y era una explosión para recibir todo tipo de insultos"

"Ella era la más crítica o la más independiente a sus compañeros en relación con Rocío Carrasco"

"En España, somos muy dados a las conversaciones de cuñados"

"Paz Padilla no inició en Telecinco debates sobre la pandemia"

"He visto enfrentamientos muy graves de Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez sobre la pandemia"

"Ninguno de los dos considero que tiene el conocimiento suficiente como para pronunciarse"

"En espacios de salseo, no se deberían tratar temas serios ni utilizar estos programas para hacer politiqueo"

"Los efectos del despido comienzan el día 21 de febrero"

"Pienso que es una situación que estaba meditada"

"Todo este enfrentamiento por las vacunas me huele un poquito a excusa"

"Una vez que pasa la bronca, no se esperan días para ver si Paz quiere volver a la cadena"

"Una persona del público grabó una escena que nos pareció fuera de lugar"

"Uno de los directores estaba dirigiéndose a Belén Esteban en un tono improcedente y violento"

"Kiko Hernández agarró del brazo a Belén Esteban y la metió prácticamente en volandas en plató"

"Daba la sensación de que ese enfrentamiento estaba orquestado"

"Incluso le estaban solicitando a Belén Esteban que cargara tintas contra Paz Padilla"

"Se ven ciertos tintes de premeditación en la puesta en escena"

"La papeleta de conciliación se presenta el 9 de febrero"

"Mediaset, Publiespaña y La fábrica de la tele han sido demandadas"

"Pide que se declare el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales"

"Subsidiariamente, se pide que el despido se declare improcedente"

"Se ha solicitado una indemnización adicional de 20.000 euros por daños morales"

"No sé si se refiere a la situación de las vacunas o si en algún momento se ha visto cohibida a la hora de manifestar libremente sus opiniones en cuanto al asunto de Rocío Carrasco"

"Cuando se ha demandado a Mediaset, no han vuelto a la cadena y se han observado programas donde se ataca a personas"

"El trato a este tipo de personajes es una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva"

"El futuro de Paz Padilla dentro de Mediaset no parece que sea muy esperanzador"

"A ella trabajo no le faltará y hay más cadenas en España donde trabajar"

"Las personas tenemos derechos irrenunciables, las empresas tienen que tratar a sus trabajadores con decoro"

"El abandono de Paz Padilla del plató está más que justificado, era una escena violenta y agresiva"

"Excedía de lo que un trabajador normal tiene que tolerar"

"¿El amor lo puede todo? Por supuesto, pero es la opinión de Paz Padilla"

"Muchas mujeres han consentido violencia de género por esa idea preconcebida de que el amor lo puede todo"

"En el amor, hay límites como en la libertad de expresión"

"Cuando se disparan los discursos extremistas, las personas dejan de escucharse"

"La puesta en escena de la cadena ha sido absolutamente lamentable desde el punto de vista de la tolerancia"

"No te puede vender como el máximo defensor de los derechos fundamentales cuando tienes una lista de sentencias que dicen todo lo contrario"

"Que hagan lo que siempre han hecho: hablar de la farándula, que se les daba muy bien"

Titulares sobre el trato a Rocío Carrasco