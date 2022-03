Desde que Paz Padilla fuese despedida de manera fulminante, no se volvía a ver a la humorista en las pantallas de Mediaset España, a excepción de alguna que otra autopromoción online. Sin embargo, 'Sálvame limón' tiró de su Instagram para sobreimpresionar sus fotografías en un avión privado. Cabe destacar que tiempo antes de su salida, advirtió a todo el que utilizase sin consentimiento esas publicaciones para lucrarse.

'Sálvame limón'

La tarde del miércoles 30 de marzo, Jorge Javier Vázquez y Adela González volvieron de publicidad con su excompañera en pantalla: "Estamos viendo a Paz Padilla en jet privado. [...] Estuvo en la fiesta del bautizo del nieto del Turronero", comunicaba el periodista. No obstante, se evitó comentar en todo momento la compleja situación judicial en la que se encuentra con Mediaset España.

"Le pusieron un avión para volver a Barcelona a hacer su función", prosiguió narrando, antes de matizar: "Es poco ecológico, pero me parece una pasada". Al tiempo que comentaban el evento, los espectadores pudimos apreciar que tres imágenes presentes en el Instagram de Paz Padilla se sucedían en pantalla, pese a las advertencias que la humorista hizo desde la versión naranja de 'Sálvame'.

El 13 de enero de 2022, mientras María Patiño estaba ocupada en montar un mueble desde el centro del plató, los colaboradores trataban la condena a Gustavo González por las fotografías tomadas a Mariló Montero. Esos 340.000 euros que debía abonarle provocaron el habitual revuelo en los sofás, motivo que llevó al programa a contar con el análisis legal de Montse Suárez. Cincuenta minutos después de que sonase la sintonía, Paz Padilla lanzó un órdago.

¿Es ilegal la utilización de esas publicaciones?

"¿Se puede utilizar imágenes de Instagram de un personaje sin su consentimiento?", cuestionaba, al tiempo que la letrada respondía con un rotundo "no". Paz volvía a insistir en su sed de conocimiento: "¿Se puede publicar imágenes y lucrarse?". La audiencia volvió a escuchar una contestación negativa, con lo que Padilla avisó a navegantes mientras miraba a cámara: "A partir de ahora, no doy consentimiento a nadie para que utilize imágenes mías de Instagram. [...] Me voy a mover", aseveró, antes de dar paso a publicidad.

Suárez reiteraba la "ilegalidad" de esa captación, aunque es una práctica más que habitual en los formatos de televisión. Echando un vistazo a las condiciones de uso de la red social, la autoría sigue perteneciendo a la persona que comparte la imagen, aunque se concede a Instagram una "licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos". Por lo tanto, puede deducirse que esas fotografías pueden utilizarse con libertad y de manera gratuita.