Rocío Carrasco es el último fichaje bomba de 'Sálvame' hasta la fecha; no obstante, sus llegada a las tardes de Telecinco ha estado cargado de polémica. En las instalaciones de Mediaset, podrá que encontrarse con numerosos rostros conocidos, como su hija Rocío Flores, Alessandro Lecquio, Rosa Benito o Paz Padilla. Unos encuentros por los pasillos de la cadena de Paola Vasile que darán mucho que hablar.

Paz Padilla en 'Sálvame'

"Tengo una conversación pendiente con Paz. Sé que ella no está bien y está atravesando un momento duro. Las cosas llevan su tiempo", declaraba Rocío en una entrevista previa. La propia Padilla, que el pasado martes 6 de julio estuvo al mando del programa, pudo ver las imágenes mencionadas y no tuvo dudas a la hora de mandarle un mensaje.

"Sí, yo he pasado un duelo, pero eso no tiene nada que ver con lo profesional. No tengo problema ninguno en hablar con ella si quiere porque yo quiero que sea feliz y que encuentre la paz. Ella y su hija", ha asegurado. Sin embargo, Rocío Carrasco no solo tendrá que solucionar temas pendientes con Paz, sino con miembros del equipo con los que discrepa o han llegado a criticarla.

Un encuentro tenso

Además, la presentadora aprovechó para explicar que, tras la pérdida de su marido, se encuentra viviendo un momento calmado en su vida. "Yo estoy en un momento muy zen y muy de amor en mi vida, es lo que recomiendo, amor. Lo puede todo. La vida sin amor, madre mía, yo me moriría", apuntó en directo. El miércoles 7 de julio, Rocío Carrasco se incorporará a su nuevo puesto de trabajo para explicar cuál será su papel en el programa, pero, ¿asistiremos a un tenso encuentro entre ambas o acercarán posturas?