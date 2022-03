Todo el mundo se vio sorprendido por el despido repentino de Paz Padilla en Mediaset. La que fue presentadora de 'Sálvame' ha sido invitada al programa 'Preguntes freqüents' de TV3 donde fue preguntada por esta noticia que se dio tras su fuerte discusión con Belén Esteban.

Paz Padilla, antigua presentadora de 'Sálvame'

La humorista comenzó su respuesta agradeciendo al programa por haber confiado durante tanto tiempo en ella: "En 'Sálvame' he aprendido muchísimo. Solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que yo he crecido mucho profesional y personalmente".

La autora de "El humor de mi vida" también quiso utilizar su intervención para hablar sobre el desarrollo del programa: "No hay ni un solo guion. Lo que sucede, sucede. Cuando lloran, lloran. Cuando reímos, reímos. Cuando se cabrean, se cabrean. Todo lo que sucede allí es verdad".

Buenas palabras hacia su antiguo programa

Padilla no ha querido cargar contra 'Sálvame' a pesar de haber interpuesto una denuncia al grupo audiovisual: "Solo puedo agradecer. Yo en esta vida a todo lo que me sucede le doy las gracias, aunque sea muy triste, porque siempre aprendes algo. Siempre sacas una lección, aunque sea algo triste. Soy quien soy gracias a todo lo que me ha sucedido en la vida", afirmaba la andaluza.