Trece años después de que Paz Padilla comenzara su andadura televisiva en Telecinco, la presentadora, actriz, cómica y jueza fue despedida tras una polémica última aparición en 'Sálvame'. La gaditana abandonó el plató al recibir los reproches de Belén Esteban y, desde entonces, ya no se la volvió a ver hasta que, más de un mes después, saltó a los medios la noticia de su despido de la compañía.

Aunque en los últimos años, especialmente, Padilla se había convertido en objeto de críticas por parte de los espectadores por numerosos comentarios y demás comportamientos que había mostrado, lo cierto es que trece años de historia ante las cámaras por parte de la gaditana han dado para mucho. A lo largo de todo este tiempo, la presentadora de 'Sálvame' ha protagonizado tanto momentos desternillantes, como alocados, como cargados de tensión, algunos de los cuales son inolvidables para el público. Por eso, en FormulaTV repasamos algunos de esos momentos que Padilla ha dejado tras de sí a lo largo de más de una década ante las cámaras.

1 Su última aparición en 'Sálvame'

Belén Esteban se enfrenta a Paz Padilla en 'Sálvame'

El 20 de enero de 2022, Padilla vivió un reencuentro con Belén Esteban en 'Sálvame' después de que hubiera sido duramente criticada por el público y por la propia colaboradora por un vídeo en el que la entonces presentadora, mientras conversaba con María del Monte y Anne Igartiburu, llegó a afirmar que "las vacunas no sirven para nada". El programa aprovechó dicho roce para organizar una conversación entre ellas, en directo, en la que Padilla no logró convencer a la madrileña de que no era negacionista y se habían malinterpretado sus palabras, sin resultado.

"¡Pues no, no me lo creo!", soltaba Esteban, visiblemente molesta, ante lo que la presentadora quiso indagar en el porqué de su incredulidad. En medio de la tensión en la que la gaditana optaba por no subir la voz, la colaboradora terminó afirmando sobre la presentadora que "creo que Paz no cree en la vacuna". "Porque tú lo digas, ¿no? Es que estoy flipando, tío. ¿Por qué no creo yo en las vacunas?", replicaba entonces Padilla, animando a una reticente Esteban a darle una respuesta. "Dime, Belén. Te has metido en esto tú solita", apuntaba la gaditana, haciendo estallar a su compañera. "Oye, mira Paz, la que se ha metido solita eres tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa", repitió Esteban, varias veces.

La madrileña recordó entonces que "las caras de María y de Anne eran un poema" mientras escuchaban las palabras de Padilla, quien se mantenía callada y sin mirar a la colaboradora, antes de ponerse en pie de repente para abandonar el plató visiblemente enfadada. "Yo paso", soltaba la presentadora, quitándose el micro e incluso desabrochándose el vestido, en medio del silencio de sus compañeros, tras lo cual Kiko Hernández tomó las riendas del programa en su lugar. Un episodio cargado de tensión entre Esteban y la gaditana, quienes ya habían protagonizado otros enfrentamientos a lo largo de los años, pero que terminó convirtiéndose en la última aparición de Padilla en el programa e, incluso, en Telecinco, puesto que más de mes y medio después, se dio a conocer que había sido despedida de la compañía.

2 El estallido de Mayra Gómez Kemp

Paz Padilla entrevista a Mayra Gómez Kemp en 'Sálvame'

A finales de noviembre de 2021, Padilla tuvo la oportunidad de recibir en plató a Mayra Gómez Kemp, con quien terminó viviendo una tensa entrevista. La veterana presentadora llegaba al programa para hablar sobre la dolorosa pérdida de su marido, Alberto Berco, un mal trago por el que también había pasado la gaditana. A raíz de su propia experiencia, Padilla lanzó a su invitada algunos comentarios que no gustaron a la propia Gómez Kemp e incluso a gran parte de la audiencia que se pronunció en redes al respecto.

Aunque la gaditana ya había hecho reflexiones y comentarios sobre la muerte con anterioridad a otros compañeros o invitados, en esta ocasión se topó con el hecho de que, en lugar de callarse, Gómez Kemp terminó replicando e incluso saltó ante unas palabras que, para ella, no eran ningún consejo ni, mucho menos, un consuelo. "No es cuestión de olvidar: se necesita un tiempo para pasar el duelo", reflexionaba la invitada, a quien la presentadora matizó que se requería dicho tiempo "para aceptar". "Yo no soy tú. Tú puedes aceptarlo, yo no", respondía Gómez Kemp, tajante, momento en el que la gaditana quiso indagar en el porqué de dicha afirmación. "Porque no. Porque lo amo, porque lo sigo amando, lo echo de menos", contestaba la invitada, quien defendió que "cada uno ama como quiere y echa de menos como quiere".

Ante la pregunta de Padilla sobre si "te preguntas dónde está él", Gómez Kemp confesó que "esas cosas no me las pregunto", antes de saltar contra la presentadora. "La vida es la vida, pero no tengo por qué aceptarlo, Paz. ¡No soy Santa Mayra de los cojones!", estalló la invitada, despertando un estruendoso aplauso en plató, entre el público y los presentadores, del que también se hicieron eco en Twitter. La cosa no mejoró cuando Padilla señaló que "pienso que no se pide que seas Santa Marta", equivocándose de nombre, algo que Gómez Kemp no dudó en hacerle saber, al igual que quiso dejarle claro que "me parece muy bien que tú no sufras. Ahora, los que sufrimos, lo hacemos y punto. Me niego a ser Santa Mayra".

3 La foto de la tumba de su marido

Paz Padilla estalla en 'Sálvame' contra el fotógrafo que captó y publicó la lápida de su marido

Poco más de un año después de que Padilla tuviera que enfrentarse a la dolorosa pérdida de su marido, en agosto de 2021, la presentadora sorprendía a sus compañeros de 'Sálvame' al estallar en pleno debate sobre la publicación en revistas de imágenes de famosos, mostrando un dolor que pocas veces había dejado salir ante las cámaras. "¡A mí me han hecho el daño más grande del mundo las revistas!", aseguraba la gaditana, más enfadada que nunca. La presentadora explicó que alguien había fotografiado y sacado en una revista la imagen de la tumba de su marido, aún sin lápida, tras lo cual se dirigió al encargado de tomar la imagen: "¡Tú también te vas a morir, a ti también te van a enterrar!".

Padilla exigió entonces "respeto, y no lo tuviste" y prometió que "no te lo voy a perdonar nunca", sin desvelar el nombre del responsable, aunque aparentemente conocedora del mismo, al tratarse de "lo más ruin que se puede sacar". "Sé que te llegará tu tiempo. El karma, cariño, el karma. Te deseo amor, porque no tienes que tener amor, tienes que estar muy solo", comentó la gaditana, enfadada, para después añadir más calificativos a lo sucedido, como "inhumano, doloroso, porque quien estaba detrás era mi marido, el hombre al que más he amado en mi vida".

"Gana dinero, venga, gana todo el dinero del mundo. Pero lo único que vale en esta vida el amor y seguro que no lo tienes. Porque si tú lo hubieras sentido, no me habrías hecho esto", añadía Padilla, hacia el autor de la fotografía, momento en el que reconoció que "me tiré tres días llorando". "Ni te conozco en persona, ni te quiero conocer, pero no te deseo nada malo", añadía la presentadora. Asimismo, la gaditana cerró el asunto señalando que "cuando una ama tanto, no entiende que la gente no ame así y se mueva por otros intereses". "Es más la gana de odiar que de entender", remató Padilla, dolida.

4 Reaparición tras la muerte de su marido

Paz Padilla habla de su difunto marido por primera vez en 'Sábado deluxe'

A mediados de julio de 2020, los medios se hacían eco de una inesperada noticia: la muerte de Antonio Juan Vidal, el gran amor de Padilla, quien lo había apoyado durante su tratamiento contra el tumor cerebral que padecía. A pesar de todo, la presentadora había continuado trabajando en 'Sálvame', sin dar síntomas claros de lo que estaba pasando, ni ante el público ni ante gran parte de sus compañeros. Casi dos meses después de la triste pérdida, la gaditana hacía acopio de valor y se ponía de nuevo frente a las cámaras para conceder la que era su primera entrevista tras lo ocurrido, en 'Sábado deluxe'.

La gaditana dejó claro que "el fallecimiento de mi marido no me ha quitado las ganas de vivir" y aseguró que, tras su muerte, "lo único que me ha dejado es amor". "No ha muerto mi marido, ha muerto mi alma gemela, el gran amor de mi vida", compartía la presentadora, convencida de que "he aparecido en su vida para ayudarle a morir y amarle con todas mis ganas". Padilla también tuvo la generosidad de compartir con la audiencia cómo fueron los últimos días junto a Vidal, de quien no se separó en ningún momento. La gaditana confesó que "queríamos que muriese en casa y no en el hospital", por lo que Vidal falleció en una habitación que había estado repleta de música y flores en sus últimos días de vida.

Padilla, de hecho, estuvo a su lado cuando se fue: "le dije que cuando me tocase viniese a por mí. Mi amor murió en mis brazos". La cómica recordó también cómo recibió la noticia de que su marido tenía cáncer, "un día antes de la graduación de mi hija", cuando fueron "al hospital y nos dijeron a mí y a mi manager que tenía un tumor, que era grave y probablemente le quedaba muy poco tiempo de vida". "Sin anestesia ni delicadeza", contó la gaditana, quien entonces se derrumbó minutos después, llorando "como si me hubieran dicho que hubiera muerto en un accidente de tráfico. Lloré, grité y no paré de llorar, toda la noche".

Sobre las razones que la llevaron a guardar silencio sobre todo lo que estaba viviendo en su hogar, Padilla confesó que su deseo era "protegerle a él, a su hija y a su madre. Yo entiendo que tengo una vida expuesta, pero tenía que protegerle". La presentadora, además, se mostró muy agradecida por la comprensión de sus jefes, quienes "me han hecho sentir arropada y tranquila", no solo en 'Sálvame', sino también en los rodajes de 'La que se avecina' y de 'Got Talent España'. Una desgarradora entrevista en la que, una vez más, Padilla puso de manifiesto lo importante que su marido era para ella y dejaba patente la fortaleza que había demostrado ante las cámaras y sus compañeros.

5 Su enfrentamiento con Encarni Manfredi

Paz Padilla, incrédula ante los reproches de Encarna Manfredi en 'Sálvame'

Un año antes de su aquella dura entrevista, en septiembre de 2019, Padilla hizo frente a una guerrera Encarni Manfredi, exsuegra de Kiko Hernández, que intervenía en directo en 'Sálvame' para hablar sobre unas declaraciones que lanzó en su canal de Youtube. "Se va a sacar un ojo", se oía comentar a la gaditana, mientras hablaba la invitada, que no dudó en replicarle. "No me voy a sacar un ojo, Paz Padilla. Tengo unos ojos maravillosos", señaló Manfredi, acusando a la presentadora de "meter baza".

"Siempre he sabido que la tele era algo circunstancial. Sé que siempre hay alguien mejor que yo, más guapa que yo, más fea también, más lista y más torpe", añadía la invitada tiempo después, cuando Kiko Matamoros le pidió que visitara algún día el plató. "No me lo digas a mí, eh", señaló Padilla, con humor, ante lo que Manfredi apuntó que "guapa, guapa tampoco eres, Paz. Porque a mí no se me ha olvidado lo que hiciste conmigo". "Pero, ¿qué te pasa, hija? Llora otro poquito", la animaba la gaditana, sin rodeos, tras lo cual preguntó si "te hace ilusión venir a plató, como te ha dicho Kiko". "Hombre, si voy el día que no presentas tú, mucho mejor", lanzó la invitada, sin hacer que Padilla perdiera la sonrisa.

"Vale, pues entonces no te preocupes, ya lo haremos", aseguró la presentadora, mientras Manfredi aseguraba que "me echó del plató", algo que la aludida parecía haber olvidado por completo, dado su desconcierto. "Yo a esta señora no la conozco", llegó a asegurar la también humorista, tras lo cual Manfredi recordó que "lo pasé muy mal". "Yo no hice nada y te pusieron en las redes a parir", aseguró la invitada, que había acudido al programa, en la navidad de 2011, donde terminó protagonizando una fea disputa con Marta López, que acabó con Manfredi fuera del plató, entre abucheos del público. "Yo no me acuerdo. Algo haría", comentaba Padilla, muy convencida, quien por entonces animó a la invitada a cumplir los deseos del público presente, que pedían que se marchara con gritos de "fuera".

Sin embargo, la versión que Manfredi expuso se alejaba mucho del trato que Padilla le dio entonces, puesto que la gaditana en ningún momento le reprochó nada, más allá de señalar, sobre los abucheos del público, que eso no había sucedido nunca antes. A pesar de su relato, la presentadora siguió insistiendo en que no lo recordaba, aunque declaró que "si lo pasaste tan mal, te pido perdón si fui yo la culpable de que tú tuvieras que abandonar el plató". "Te aseguro que, si yo he echado a alguien de plató, es porque me han dicho mis directores que se fuera", aclaró además la humorista, puesto que "no tengo la autoridad de expulsar a nadie del plató", tras lo cual recurrió al humor para "besar" a Manfredi a través de la cámara. "Ya está arreglado, Encarni, ya no tienes que venir", añadía Padilla, bromista.

6 Paz Padilla vs Carmen Gahona

Belén Esteban y Paz Padilla escuchan a Carmen Gahona en 'Sálvame'

Retrocediendo hacia el año 2018, las bromas de Padilla terminaron con la paciencia de Carmen Gahona, quien intervino por teléfono en 'Sálvame' después de que, tras una llamada de redacción, la mujer de Chiquetete olvidara colgar el teléfono y se la escuchara despotricando sobre el clan Pantoja. La presentadora actuó entonces de intermediaria, con el fin de invitar a Gahona a echarse atrás en sus palabras, sin resultado, puesto que la andaluza aseguró tener "la conciencia muy tranquila", afirmación que realizó varias veces, para hartazgo de los presentes y de la propia Padilla.

No obstante, ante las risas de la gaditana durante la conversación, la invitada se mostró molesta con la conductora: "claro, tú, como eres cómica, te ríes, pero a mi no me hace gracia". Con el fin de calmar las cosas, Belén Esteban intervenía en la conversación, en la que Gahona procedió a hablar de la muerte de su suegra. "Ha muerto encima de tu hombro, ¿por eso te quieres quedar con su casa?", lanzaba entonces Padilla, sin rodeos, despertando carcajadas entre los presentes. "Te has pasado", la acusó la invitada, ante lo que la aludida defendió que "lo dices tú en la grabación". "¡Paz Padilla, vete a tomar por culo!", soltaba Gahona, despertando más risas en plató, incluso en la gaditana.

Ante el enfado de la invitada con la presentadora, Esteban optó por tomar las riendas de la conversación mientras Padilla sacaba su lado cómico y, con voz ronca, repitió varias veces "Carmen, el piso para ti". "Me lo he merecido, por recordar las cosas que ha dicho. No tenía que haber recordado que te quieres quedar con el piso de la señora Chumina", soltaba la cómica, después de que Gahona colgase, mientras se daba pequeñas tortas en la cara. El programa lograba ponerse de nuevo en contacto con la invitada, ante quien la presentadora volvía a admitir que "me he merecido lo que me has dicho", ante lo que recibió una inesperada respuesta: "pues mira, chumina tu puta madre". Esta réplica revolucionó el plató, incluida a la propia Padilla, que comenzó a correr por el mismo.

7 Duelo de sinceridad con Mila Ximénez

Mila Ximénez y Paz Padilla discuten en 'Sálvame'

Aunque Padilla protagonizó toda una huida en su último día en 'Sálvame', su buen humor, en ocasiones, la ha librado de protagonizar grandes enfrentamientos, pues la gaditana ha vivido otros momentos así en el programa. Uno de los más llamativos se remonta a noviembre de 2017, cuando la franqueza de Mila Ximénez puso a la presentadora tan al límite que terminó abandonando el plató. Todo se producía a raíz de una intervención telefónica en directo por parte de Terelu Campos, quien se mostró molesta por el hecho de que Padilla hubiera preguntado si María Teresa Campos exigía en sus contratos que ella, su hija, fuera incluida como un "paquete".

"El tema no es la pregunta, es el tono. Y lo que está muy claro es que en este plató podemos disimular lo que nos dé la gana, pero a ti Terelu no te cae especialmente bien. Se te nota a leguas y ella lo sabe", aseguraba entonces Ximénez, ante una perpleja Padilla. "¡Si lo sabéis todos y lo comentáis todos en el pasillo!", añadía la colaboradora, sin rodeos, hacia sus compañeros presentes. "Me parece muy fuerte que digas eso, porque yo a Terelu lo único que le he hecho ha sido apoyarla", replicaba la presentadora, a quien Ximénez contradijo argumentando que "a ti el tono te delata siempre". "Sé perfectamente quién me cae bien y quién me cae mal. Y si a mí no me cayera bien, lo diría, porque soy la tía más franca del mundo", aseguraba la gaditana, sin convencer a su compañera.

"En este caso no. A ti no te gusta Terelu y hay gente que no te gustamos", le indicó Ximénez, a quien Padilla animó a que le preguntara "si me gustas tú", respuesta que la colaboradora ya conocía, por lo que no le sorprendió que la presentadora le diera un "no". "Pues ya está, si lo sé. Pero no te gusto yo ni nadie de aquí", acusó Ximénez, mientras la humorista insistía en que "soy muy franca". "Ahora, si no te caigo bien; tú, a mí, me caes peor", remató la sevillana, colmando el vaso de la paciencia de Padilla. "Ya estoy cansada de tonterías", soltó la gaditana, quien defendió que "soy la presentadora y tengo que hacer preguntas incómodas, no me lo llevo a la parte personal", antes de quitarse el micro y abandonar el programa que, como en este 2022, quedó en manos de Kiko Hernández.

8 Paz Padilla y un enjaulado Marco Ferri

Paz Padilla consigue agarrar la camiseta de Marco Ferri desde su jaula en 'Sálvame'

Que Paz Padilla ha sacado su lado más cómico (y, a veces, un tanto pesado) en los programas al ver a hombres de muy bien ver, ha sido algo muy habitual en formatos como 'Got Talent España' o 'Sálvame'. Uno de dichos momentos se produjo en el verano de 2018, cuando el programa recibía a Marco Ferri por segunda vez, después de que el italiano abandonase el plató anteriormente con la ropa desgarrada por la presentadora, algo que fue duramente criticado en redes sociales y que empujó a Padilla a pedirle disculpas al colaborador.

A su regreso a plató, los encargados del formato tiraron de humor y encerraron a Padilla en una "jaula" con ruedas para proteger a Ferri de la gaditana. "Soy la Pantoja", bromeaba la cómica, después de meterse en la jaula, desde la cual preguntó si había habido "alguna demanda". El programa recibía entonces a Ferri, mientras Padilla actuaba como todo un mono enjaulado y alocado. Presentadora e invitado iniciaron una especie de teatrillo en el que él la "provocaba" un tanto, mientras la gaditana se volvía "loca" en su encierro, ganándose un beso del italiano a través de la verja. La cómica llegó incluso a alcanzar su camiseta, momento en el que María Patiño intervenía para ayudarlo.

Minutos después, Padilla por fin fue liberada y salía de su jaula en busca de Ferri. La cómica persecución se desarrolló por todo el plató, con el italiano incluso quitándose la camiseta y tirándola a las colaboradoras, quienes lo metieron en la jaula para "protegerlo" de Padilla. Fue entonces cuando la gaditana declaró su amor por Ferri, tras lo cual le dio una prueba de dicho sentimiento: la presentadora aprovechó que llevaba un vestido largo para quitarse la ropa interior y entregársela como regalo. Sin embargo, como desvelaron desde el programa, dicho sorprendente movimiento fue todo parte de una broma orquestada por la propia Padilla, con el apoyo del equipo de vestuario.

9 Su desternillante saeta a Aramís Fuster

Paz Padilla le canta una saeta a Aramís Fuster, en 'Sálvame', mientras abandona Telecinco

Hay que remontarse a 2016 para recordar uno de los momentos cómicos de Padilla más desternillantes e icónicos de la historia de 'Sálvame'. Por entonces, Aramís Fuster acudía al programa, aparentemente, en su "peor momento". Una afirmación que fue desmontada por las cámaras del programa que, ocultas de su vista, captaron lo perfectamente bien que caminaba la vidente, al contrario de lo que ella misma afirmaba. Imágenes que el programa no dudó en emitir, con Fuster en plató, acompañada por Padilla, que celebró con humor la "milagrosa" recuperación de su invitada.

"¿Eres consciente de lo que te ha pasado? ¿Has visto lo bien que has podido andar?", soltaba la presentadora, con un "emocionada" interpretación, ante el silencio de Fuster. "¿Pero no estás contenta, hija mía? ¿No ves que Dios te ha dado el don de poder volver a andar rápido? ¡Por favor, qué alegría más grande! ¡Aleluya!", insistía Padilla, que incluso abrazó a la invitada antes de instarla a probar. "Levántate y anda", la animó la gaditana, que terminó siguiendo a Fuster por los pasillo de Mediaset, tras un biombo, junto a Kiko Hernández, mientras le cantaba una saeta. "¡Que os den!", soltaba la invitada, que incluso aseguró que no volvería ni a la cadena ni a 'Sálvame'. "Ríete, Paz, que la vida da muchas vueltas", lanzaba, además, Fuster hacia la presentadora.

10 Su broma del Día de los Inocentes

Paz Padilla asusta a sus compañeros de 'Sálvame' al escupir sangre falsa

El 28 de diciembre de 2015, Paz Padilla quiso gastar una pequeña inocentada a sus compañeros de 'Sálvame', algunos de los cuales no se creyeron su actuación. En un momento de la tarde, la presentadora comenzó a toser después de escupir algo que parecía sangre, despertando las alarmas entre algunas de sus compañeras, especialmente Rosa Benito, Lydia Lozano y Terelu Campos, quien incluso se lanzó a pedir que acudiera un médico. "Una inocentada, qué hijos de puta", se escuchaba a otra de las colaboradoras, tras lo cual el público comenzó a vitorear "inocente", mientras Lozano y Campos se mostraban entre la incredulidad y la indignación.

"Ya estoy mejor, ya me he curado", soltaba Padilla, después de beber agua y escupir más "sangre" en el suelo del plató. La cómica comenzó entonces una inesperada persecución tras Campos, quien había amenazado con marcharse si la presentadora le mojaba el pelo, con la boca llena de agua. Esta huida la condujo fuera de plató, hasta los baños de Mediaset, sin localizar a la colaboradora. "Ya estoy curada", bromeaba Padilla, con humor, de vuelta al plató. La gaditana dio por concluida así una de sus muchas bromas a sus compañeros del programa a lo largo de los años, entre las más recientes, el "soltar" una cucaracha de mentira por la que Miguel Frigenti terminó en el suelo mientras algunos de sus compañeros no paraban de gritar.

11 Una caída tremenda

Paz Padilla, en brazos de un chico del público, se cae por las escaleras del plató de 'Sálvame'

Rondaba el año 2012 cuando, en un arranque de 'Sálvame', Padilla entró a plató por la parte superior de las escaleras del mismo. Allí se topó con un chico joven y de apariencia fuerte, entre el público, al que pidió si podía "llevarme en brazos". El desconocido accedía y, tras cogerla en volandas, comenzó a bajar las escaleras hasta que, en medio del jaleo y la música, el chico dio un mal paso y tanto él como la presentadora acabaron en el suelo, entre los gritos de los presentes. Tras comprobar que la gaditana se encontraba bien, Padilla volvió al frente del programa, momento en el que habló un poco con el joven que se había caído con ella.

"¿Qué te ha pasado?", preguntaba la cómica, ante lo que el aludido confesó haberse "puesto nervioso". "¿Tan buena estoy? Yo entiendo que lo esté pero, ¿me tienes que tirar por los suelos?", bromeó la presentadora, quien incluso confesó, entre risas, que le dolía el culo por la caída, antes de seguir con el programa. El surrealista momento enseguida se hizo viral en redes y, tiempo después, Padilla tuvo ocasión de verlo junto sus compañeros, en plató. "Para haberme matado", comentó la afectada, entre risas, quien incluso pudo hablar con su preocupada madre, por teléfono, en pleno directo. "Mamá, me he dado un golpe en la hucha", bromeaba la gaditana, sin perder el humor a pesar de la tremenda caída.