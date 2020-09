Paz Padilla se reincorpora a 'Sálvame' como presentadora el 9 de septiembre

Tras el triste fallecimiento de Antonio Vidal meses atrás, Paz Padilla vuelve al trabajo. La actriz, cómica y presentadora reapareció este 5 de septiembre para protagonizar la que bien seguro ha sido su entrevista más difícil en televisión. La andaluza visitó 'Sábado deluxe' para explicar cómo ha vivido la muerte de su marido y para dar las claves de su inmediato futuro profesional y es que tras un verano en el que ha estado descansando de todo lo vivido, ahora regresa a la pequeña pantalla y lo hace con las pilas plenamente recargadas.

Paz Padilla, en 'Sálvame'

Será el miércoles 9 de septiembre cuando Paz Padilla vuelva a ponerse al frente de las tres ediciones diarias de 'Sálvame'. La comunicadora conducirá el programa ese día y también el jueves, sustituyendo a Jorge Javier Vázquez que del 10 al 13 de septiembre se subirá al escenario del Donostia Kultur para volver a protagonizar "Desmontando Séneca", la obra teatral que tuvo que paralizarse por el coronavirus y que ahora regresa con más fuerza que nunca. Tal y como el comunicador avanzó días atrás, lo hará con todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades, garantizando así la salud de todos los asistentes.

Padilla: "Quería que la gente me entendiese"

En 'Sábado deluxe', Paz Padilla explicó que para ella era importante realizar una entrevista como la que protagonizó antes de su vuelta a 'Sálvame'. "Quería que la gente me entendiese (...) que supiesen cómo lo he vivido (...) y que no se extrañasen si yo el miércoles digo que soy 'la viuda alegre'", explicó esta, dejando claro que ella tiene que cumplir con su profesión de humorista y por ello, en esta nueva etapa profesional que ahora inicia aunque no lo esté pasando bien por la ausencia de su marido, va a intentar jugar con el humor para que 'Sálvame' siga manteniendo su esencia porque eso es parte de su vida.

Aplaudida reacción

Un alegato que todos sus compañeros no dudaron aplaudir. "¡Muy bien!", afirmó Belén Esteban, que se mostró convencida que Paz Padilla estaba dando toda una lección. Un pensamiento que se trasladó a la opinión pública y es que durante la noche las redes sociales se inundaron de comentarios positivos hacia la cómica y comunicadora. Un apoyo que además se tradujo en un muy buen índice de audiencia y es que la entrega de este 'Sábado deluxe' protagonizada por Padilla logró reunir a casi dos millones de espectadores y un alto 21,5% de share, mejorando en más de seis puntos lo anotado una semana antes por el espacio de La Fábrica de la Tele.