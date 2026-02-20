Por Adrián López Carcelén |

Pedro Sánchez ha vuelto a estar en boca de todos tras aparecer por sorpresa en 'Polònia'. El programa de TV3 celebró el jueves 19 de febrero una gala especial por sus 20 años en antena grabada desde el Teatro Victòria de Barcelona. Allí, el formato recordó algunos de los personajes y sketches más célebres que han realizado en estas dos décadas. Además, el evento contó con la presencia de grandes nombres de la sociedad civil y política catalana.

Al comienzo de la noche, el programa puso en valor el trabajo del equipo de maquillaje que se encarga de caracterizar a los actores. Así, una de las actrices del programa que interpretaba el papel de regidora pidió un voluntario del público que estuviese dispuesto a someterse al proceso de transformación y convertirse en un personaje más de 'Polònia'.

María, la voluntaria del público que pidió ser Pedro Sánchez en 'Polònia'

María, la mujer que aceptó el reto, pidió ser Pedro Sánchez, poniéndose en las manos de Helena Fenoy, jefa de maquillaje del programa, para convertirse en el Presidente del Gobierno. Durante la gala, se conectó en alguna ocasión con el backstage para comprobar en qué estado se encontraba y cuáles eran los mayores retos del proceso de caracterización.

En la gala por los 20 años de 'Polònia' estuvieron presentes todo tipo de personajes

Una imitación a "mejorar"

Poco antes de acabar la gala, la 'regidora' volvió a conectar desde el camerino para mostrar a la audiencia el resultado final: "". Al girar la silla, María había desaparecido y en su lugar se encontraba el verdadero Pedro Sánchez. Ante la pregunta de si la caracterización le convencía o no, el líder del Ejecutivo respondió: "".

"Quizá deba mejorar la imitación", continuó bromeando Sánchez, protagonizando uno de los momentos más surrealistas de la noche. El Presidente se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha mandado un mensaje de agradecimiento al programa. "Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!", ha comentado Sánchez en su cuenta de X.