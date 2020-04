Pelayo Díaz aclara los detalles de la compra de su perro: "No llegó en una bolsa con agujeros"

Pelayo Díaz se ha convertido en inesperado protagonista de esta cuarentena. El pasado 8 de abril, el influencer compartía su alegría en redes sociales tras haber comprado a un criadero nacional un perro de raza Pomerania, que recibieron en su domicilio a través de un servicio de transportes. Después de recibir un aluvión de críticas por comprar y no adoptar a uno de los miles de animales sin hogar que hay en España, Díaz ha querido aclarar algunos detalles sobre la compra del cachorro llamado Vidu.

Pelayo Díaz, blanco de las críticas

"Vidu fue un regalo, no una compra. Un regalo esperado porque hacía mucho tiempo que deseábamos tener un perrito", ha explicado en referencia a los deseos compartidos con su marido Andy, dejando claro que ninguno de los dos fomenta la "compra ni el tráfico animal, solamente compartíamos de una manera transparente nuestra ilusión por tener a Vidu".

El exjurado de 'Cámbiame' también ha querido aclarar el proceso de transporte del animal hasta llegar a su casa: "No llegó en una bolsa con agujeros como algunas fotos manipuladas muestran. Esa foto pertenece a un story del día anterior en la que había comida a domicilio. Viajó en un transportín para perros, con un servicio de transportes privado para animales en el que están cuidados por un veterinario", ha remarcado en una publicación de Instagram, ya que el confinamiento les impedía desplazarse a por él.

"Las razas no son algo malo"

El diseñador asegura que está en contra de los "criaderos crueles", pero sí a favor de aquellos que "cumplen con la ley y con la ética, es decir, se dedican a perpetuar las razas". Según Pelayo, las razas "no son algo malo" y aboga por "fomentar el 'no abandono'" de animales. Con todo, ha pedido perdón si alguien se ha sentido ofendido y ha dejado caer que su intención es colaborar pronto con una protectora de animales.

Bronca con Lucía Etxebarria en 'Espejo público'

En medio de la polémica, Lucía Etxebarria criticó en 'Espejo público' la postura del influencer, que a su juicio podría haber esperado para recoger personalmente al cachorro y no hacerle pasar el trance de ser transportado, más cuando los mensajeros deberían dedicarse a labores indispensables como el reparto de comida. "Amo a los animales y jamás les haría daño. No soy una mala persona a pesar de lo que muchas personas puedan pensar", reflexionó Díaz, que respondió a la escritora: "Debe ser que su libro no se vende y tiene que meterse en polémicas".

"Hay gente mala trabajando en todos los sectores del mundo, pero los buenos criadores se dedican a preservan las razas", argumentó el diseñador. Una tesis que defendió Susanna Griso desde plató: "Habrá criadores y criadores, no se puede hacer una enmienda a la totalidad". "La gente cree que un perro de raza es algo negativo, altivo, que no se debería proteger. Igual que no queremos que el oso panda desaparezca, las razas de los perros deberían protegerse", recalcó Pelayo, asegurando que se había informado "perfectamente del criadero y lo que tiene que tener para respetar la ley".