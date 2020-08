Pelayo Díaz, criticado en redes sociales por reírse del estilismo de Nuria Marín en 'Hormigas blancas'

'Hormigas blancas', el espacio de La Fábrica de la Tele que Telecinco emite cada domingo, dedicó la entrega de este 9 de agosto a repasar la figura de Bibiana Fernández. Para ello, el programa conducido por Carlota Corredera y Nuria Marín contó con la presencia de rostros como Carla Antonelli, Cristina Fallarás o el estilista y exjurado de 'Cámbiame', Pelayo Díaz. Precisamente, este último fue el inesperado protagonista de la noche ya que fue blanco de las críticas en redes sociales tras un comentario sobre el estilismo de su compañera, Nuria Marín.

Pelayo Díaz y Nuria Marín en 'Hormigas blancas'

El momento se produjo cuando en el programa se analizó el estilismo de Bibiana Fernández. Nuria Marín, responsable de narrar el informe en el que se analizaba este tema, no dudó en afirmar que la colaboradora y cantante sacó su "lado más choni" en la etapa en la que mantuvo una relación sentimental con el cubano Asdrúbal. Un comentario que parece que gustó muy poco a Díaz, que optó cargar directamente contra la catalana por lo que había dicho minutos después de sus palabras.

Cuando Carlota Corredera le preguntó al estilista por el mejor y el peor estilismo que ha tenido Fernández en su carrera, este dejó claro que cree que no ha tenido ninguno malo y lanzó un contundente zasca a Marín: "Me parece un delito llamar choni a Bibiana cuando Nuria lleva es mono". Un comentario que rápidamente reprendió Corredera, que tras defender el look de su compañero le recordó a Pelayo que Nuria se limitaba a leer un guion escrito por el equipo de guionistas del formato. "El papel para la reclamación, a dirección", sentenció la gallega, intentando así exculpar por completo a su compañera de programa.

Las críticas a Pelayo Díaz en redes

Tras este comentario no fueron pocos los tuiteros que optaron por cargar contra Pelayo Díaz, por la que consideraban una total falta de respeto. "Pelayo destrozando a Nuria Marín por leer el cue. Qué desubicado" se leía en un mensaje, mientras que otro afirmaba directamente: "Pelayo Díaz, sobra tanto en la televisión. Qué pereza este señor y su prepotencia". Por su parte, Nuria Marín no quiso responder ni en el programa ni públicamente a este ataque de su compañero pero sí compartió algunos mensajes de sus seguidores en los que mayoritariamente se posicionaban de su lado. No va tan mal. El estilismo es majo y no lo veo choni", escribió una tuitera, mientras que otra le dejaba claro que "tu traje mola". Por su parte, otra escribía "Pues yo creo que le sentaba genial esa ropa. Hasta sexy estaba", a lo que irónicamente Marín respondía: "Como te lea quien yo me sé, te llama choni a ti también, eh".

Qué desagradable Pelayo faltándole el respeto a Nuria Marin. Ese tono tan soberbio. En serio, no se merece estar ahí... Cuando tenga al menos un 10% de la profesionalidad de Nuria ya hablamos... #HormigasBibianaFernandez — Jon_ ???? (@JoniPod) August 9, 2020

A mi me gusta Pelayo pero ha dicho cosas que estaban muy fuera de lugar. 1° se corrige en privado y 2° los comentarios sobre si era choni faltando al respeto a Nuria. Tio, no hacia falta — Alex Rodríguez (@ksanderbozhko) August 9, 2020

Pelayo destrozando a Nuria Marín por leer un cue. Qué desubicado. #HormigasBibianaFernández pic.twitter.com/4podPL8Grr — David Insua (@CataDeCambridge) August 9, 2020

esperando a que salga Nuria después de que Pelayo la haya llamado choni delante de todos los telespectadores #HormigasBlancas pic.twitter.com/lIxrvbIhGi — ç (@axntell) August 9, 2020