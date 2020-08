La incómoda conexión entre Nuria Marín en 'Sálvame' con 'Informativos Telecinco'

La guerra entre Telecinco y Antena 3 en la franja de tarde es muy intensa desde que 'Pasapalabra' llegó a la franja vespertina de Atresmedia. El concurso conducido por Roberto Leal es perfecto para impulsar al informativo de Vicente Vallés y por ello, desde Telecinco se intenta a toda costa que no haya ningún tipo de trasvase de espectadores de una cadena a otra. Diariamente se prolonga 'Sálvame Tomate' hasta el fin del concurso de Antena 3 y no hay ningún tipo de pausa publicitaria entre el programa e 'Informativos Telecinco'.

Nuria Marín ('Sálvame') y Roberto Fernández ('Informativos Telecinco)

Lo que se hace diariamente es conectar desde 'Sálvame' a informativos, evitando que los espectadores salten de cadena. ¿El problema? Hay un claro cambio de tono entre el magacín de La Fábrica de la Tele y los Servicios Informativos de Mediaset y esto puede llevar a que se produzcan algunas situaciones un tanto... surrealistas. Y eso es precisamente lo que sucedió este viernes 7 de agosto, cuando Nuria Marín conectó con informativos una vez finalizó el programa que condujo durante toda la tarde.

El problema vino en la forma en que se estaba despidiendo la catalana y es que esta no dudó en ponerse a bailar mientras la música sonaba en el plató de 'Sálvame'. En ese instante, 'Informativos Telecinco 21:00' arrancaba abruptamente y podíamos escuchar la voz del periodista Roberto Fernández colarse mientras Marín no dejaba de bailar. Este abría el informativo hablando con una dura noticia, dando nuevos datos de la explosión en Beirut, en Líbano; una narración que se unía al baile de la presentadora y que no tardó en hacerse viral y ser criticado por muchos espectadores. Por su parte, otros se tomaron con humor este surrealista momento.

Las chapuzas de telecinco .... pic.twitter.com/zjikohKENS — mary (@maryvarelaGH) August 7, 2020

El otro momentazo de la tarde

Pero este no fue el único momento surrealista de la tarde protagonizado por Nuria Marín. El programa contaba en conexión en directo con Pablo González, un conocido paparazzi que iba a dar pistas sobre el "topo" que tiene el programa. La presentadora dio paso al mismo, afirmando: "Parece que está listo, lo están peinado". Esta expresión hace referencia a que se están dejando listos todos los aspectos técnicos necesarios pero evidentemente muchos espectadores podrían no haberlo entendido y teniendo en cuenta que el paparazzi era calvo, esto descolocaría a muchos, algo de lo que la propia Nuria se dio cuenta en directo, al exclamar: "¡Ay, por favor!".