Nuria Marín estalla contra los concursantes de 'La casa fuerte': "Estoy harta de que me discutáis siempre"

Desde que arrancó 'La casa fuerte' no hay entrega en la que no haya un conflicto en las pruebas que realizan los concursantes. Habitualmente, los participantes se quejan de los veredictos de Nuria Marín y la dirección del programa al considerarlos injustos y por ello, es muy habitual verles totalmente indignados, cuestionando a la catalana constantemente. Unas críticas que a veces también se hacen extensibles en redes sociales ya que no son pocos los internautas que han decidido cargar contra ella desde que se pusiese al frente del reality show. Una crítica constante que parece que ya ha cansado a Marín, que este domingo 5 de junio estalló contra los participantes.

Nuria Marín, enfrentada a los concursantes de 'La casa fuerte'

La bronca se produjo durante el juego en el que se decidía la identidad de la pareja que se iba a enfrentar al asalto del próximo jueves. Los concursantes debían realizar un circuito vestidos con un bañador y gorros de pingüino, llevando un cubo de agua que debían tenían que arrojar a su pareja al final del mismo. Los participantes que más agua acumulasen se libraban del asalto. Pues bien, tras un intenso juego, Oriana Marzoli e Iván González ganaron con mucha diferencia, lo que les sacó de la zona de peligro inmediatamente. Pero el problema vino con las otras dos parejas y es que a simple vista parecía imposible averiguar qué cubo tenía más agua y cuál menos; en definitiva, una vez más, el equipo del programa estaba en un aprieto ya que tenía que decidir a los ganadores en apenas segundos.

"Vamos a esperar a que se estabilice pero diría que el de Juani Garzón y María Jesús Ruiz tiene más", dijo primero Marín, intentando ser lo más exacta posible en su veredicto. Después, y una vez con todo el líquido estable, la catalana parece que lo vio todo mucho más claro, afirmando así que "en el caso de María Jesús y Juani el agua llega a la raya de 4 litros, en cambio en el de Fani Carbajo y Christofer Guzmán falta un poquito para ello". Por ello, esta junto a la dirección que también quiso comprobar los litros de agua que había logrado cada pareja, optaron por dar la victoria a ambas, dejando a Fani y Christofer como los Residentes que deberán someterse al asalto de la semana. Algo que no les gustó nada a ambos, que no dudaron en cargar rápidamente contra ella, totalmente indignados.

La indignación de Fani contra Nuria

"No estoy de acuerdo" dijo Fani, mientras examinaba los recipientes en los que estaba el agua. Nuria por su parte optó por pedir que alguien de dirección acudiese a comprobarlo y finalmente, tras esta corroboración, se mantuvo a María Jesús y Juani como ganadoras. En ese momento, Marín no pudo más y estalló por estar puesta constantemente en duda en el programa que presenta: "Estoy harta de que me discutáis siempre las cosas. Aquí soy la sheriff del condado; dejad de cuestionarme. Si yo digo que es así, es así, es que hay un número. He decidido que venga alguien de dirección a comprobarlo porque entiendo que es un juego en el que os jugáis mucho. Pero por favor dejad de cuestionarlo todo todo el tiempo". Finalmente, y tras esta bronca que dejó a todos los participantes en silencio, dio la victoria a madre e hija y dejó a la pareja frente a la audiencia.