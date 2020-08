Pelayo Díaz pide disculpas a Nuria Marín en directo por la polémica del mono choni: "No fue afortunado"

El domingo 9 de agosto, 'Hormigas blancas' tuvo como protagonista de la entrega a Bibiana Fernández, sin embargo, se habló más en las redes de otro momento que no sería de ella sino de dos colaboradores que se encontraban en el plató: Pelayo Díaz y Nuria Marín. "Me parece un delito llamar choni a Bibiana cuando Nuria lleva ese mono", dijo el estilista en directo.

Nuria Marín, en 'Socialité', durante la llamada de Pelayo Díaz

Casi una semana después, Marín se ha pronunciado al respecto en 'Socialité', comentando que Díaz le pidió disculpas al acabar el programa y se fueron de buen rollo. Unos minutos después, llegaba a la redacción una llamada muy especial: la del estilista para pedir disculpas. "El domingo hice un comentario fuera de lugar en directo, que vio toda España, y quería en 'Socialité' pedirte disculpas delante de todo el mundo. No fue afortunado y no quiero que la gente piense que me me caes mal ni crea que eres una choni", ha comentado Díaz.

Haciendo algo de autocrítica y tratando de hacerlo más ligero con sentido del humor, quien fue coach de 'Cámbiame' ha dicho que "aunque no lo parezca, debajo de estas capas de ropa, de maquillaje y tupé tengo mi corazoncito y no quiero que nadie sufra ni tenga ningún disgusto por algún comentario mío". La presentadora de 'Socialité' agradecía "mucho sus palabras" y expresaba que "es verdad que luego lo hablamos y nos fuimos tan pichis. Me gustaría que la gente supiera que cuando dijiste que yo era choni, no me enteré. Me enteré luego por las redes", confiesa, a lo que Díaz añade: "Yo es que no lo dije".

"No quería decir ni que tú ni que tu mono fuera choni"

Dicho esto, Pelayo ha querido aclarar que a veces uno no dice lo que quiere expresar. "Yo pretendía recoger lo que estabas leyendo en el cue, que no era ni tu opinión personal. Quiero que la gente entienda que cuando yo oigo que Bibiana había tenido una época chino, yo quise hacer una broma con ese mismo tono sarcástico, quería decir que cómo se podía llamar eso con el mono que llevas. No quería decir ni que tú ni que tu mono fuera choni".

Para cerrar el asunto Díaz ha dicho a la presentadora que le admira profesionalmente y que es divina. Dicho esto, Nuria Marín ha echado una mano a Pelayo expresando: "No me podría ofender con todo lo que yo he rajado de todo cristo, qué menos que alguna vez me toque a mí. No pasa nada. Buen rollo, paz y amor. Y un día me llevas de shopping".