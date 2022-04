Penélope Cruz y The Mediapro Studio se alían para fundar la productora Moonlyon

Penélope Cruz se ha labrado una rutilante carrera ante las cámaras, avalada por un premio Oscar en 2009 por su trabajo en "Vicky Cristina Barcelona", otras tres nominaciones a esos prestigiosos galardones y muchos otros reconocimientos en los Goya, los BAFTA y otras tantas citas relevantes. Aun así, la actriz no se conforma con destacar únicamente en ese ámbito, y ahora está centrada en expandir su faceta como productora.

Penélope Cruz en la alfombra roja de los Oscar

Hasta ahora, la alcobendense ha figurado como productora en una cantidad exigua de proyectos, siendo el más reciente el film "En los márgenes", dirigido por Juan Diego Botto, que llegará en otoño a las salas de cine. Además, Cruz también unió fuerzas en diciembre de 2021 con ViacomCBS y El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, para sacar adelante la docuserie 'Not a Bride', en la que ejerce de narradora y productora ejecutiva.

Con esas experiencias acumulándose en los últimos años, el siguiente paso ha sido fundar su propia productora en colaboración con The Mediapro Studio, uno de los referentes en el desarrollo audiovisual. La recién creada compañía ha sido bautizada como Moonlyon, en lo que parece ser un guiño a sus dos hijos, Luna y Leo. "Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso de filmación. Por eso he decidido formar Moonlyon con The Mediapro Studio", ha declarado Cruz.

Todo tipo de proyectos

Moonlyon ha sido descrita como "un sello internacional e independiente dedicado a la producción de contenido de primer nivel, tanto de ficción como de no ficción", por lo que cabe esperar que de esta alianza emerjan tanto productos documentales como de ficción, que verán la luz en diferentes plataformas o cadenas. "Nuestro objetivo es que Moonlyon se convierta en un referente de calidad con personalidad propia", sentencia Cruz.