Penélope Cruz, como cualquiera de los mortales, también tiene miedos e inseguridades, de hecho, ella misma quiso sincerarse junto a Pablo Motos durante su visita a 'El hormiguero'. La actriz consiguió uno de los mejores registros de audiencia de la temporada para el formato de 7 y acción, haciendo alarde de su sentido del humor hasta en el momento que se sinceraba junto a las hormigas.

Penélope Cruz, en 'El hormiguero'

Cada día que se pone en la piel de un nuevo personaje, hay algunos pensamientos que rondan su mente: "Siempre pienso que me van a echar", señaló. Una afirmación que dejó boquiabierto tanto al presentador como al público. Sin embargo, el paso del tiempo no ha conseguido que esas ideas desaparezcan; de hecho, Penélope Cruz siempre pone su permanencia en cuarentena: "¿Y si en esta me echan por primera vez?", confirmó que llega a pensar cada vez que se enfrenta a un rodaje diferente.

La española volvió al programa de Motos tres años después de su última visita para presentar su último proyecto "Madres paralelas", producción de Pedro Almodóvar, que se estrenará en los cines el 8 de octubre. Su interpretación en el film del popular director la ha llevado a ganar la prestigiosa Copa Volpi en el Festival de Venecia, convirtiéndose así en la primera intérprete española en lograr el reconocimiento de la Mostra.

Cruz comenzó la entrevista hablando de su personaje en dicha película, para el cual había tenido que trabajar mucho. La artista explicó que se convirtió en una difícil tarea, ya que tuvo que grabar con una niña muy pequeña, que por su corta edad no actuaba. Además, la mujer de Javier Bardem señaló que cada día de grabación acudía antes de tiempo al set de rodaje para pasar el máximo tiempo posible com la pequeña. Sin embargo, el esfuerzo de la madrileña ha valido la pena, ella misma aseguró que ha sido una gran experiencia trabajar de nuevo con Almodóvar: "Qué gran regalo me ha hecho".

Su primer ídolo

La invitada de la noche confesó también una anécdota de lo más entrañable, relacionada con la que fue su ídolo cuando comenzó su carrera profesional. Cruz aseguró sentir una enorme admiración por la talentosa Meryl Streep, a la que no duda en achuchar y darle "besos de abuela" cada vez que coincide con ella. También, destacó de la veterana actriz su capacidad de sacrificio con cada uno de sus proyectos, acuñando la siguiente frase: "Cuando trabajas en lo que te gusta, no puedes quejarte".