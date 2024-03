Por Daniel Parra |

'Especial People Club', el pódcast de Podimo con Esty Quesada, también conocida como Soy Una Pringada, estrenó el pasado martes 19 de marzo su segunda temporada con Jorge Javier Vázquez como invitado. El presentador repasó su trayectoria en televisión, haciendo especial hincapié en los dos magazines que condujo y con los que encadenó 20 años en las tardes de Telecinco, 'Aquí hay tomate' y 'Sálvame'. Preguntado por sus miedos en la industria, Vázquez confesó que tenía "pánico" de encontrarse con María Teresa Campos: "A mí una mujer como Teresa Campos me impactaba mucho porque notaba que era de las mías. Encontrar en aquel momento una mujer como ella, que hablaba del sexo, del divorcio, de nuestro colectivo, del aborto, era algo inaudito. Ella era una activista".

Jorge Javier Vázquez y los colaboradores de 'Sálvame'

El conductor de ' Supervivientes ' explicó el por qué de su miedo:. "Fue un momento muy complicado porque el programa arrasaba en audiencia, pero en aquel momento empezaron a aparecer los foros de televisión. Una vez recuerdo que estaba en mi casa y me metí en uno y, recordó Vázquez. El presentador, además, se refirió a la estrategia de Encarna Sánchez para tratar de enganchar a la audiencia:

Quesada quiso preguntarle por su etapa en 'Sálvame', y Vázquez la recordó "orgulloso": "Mi época en 'Sálvame' fue una brutalidad". "Crear un lenguaje propio, eso fue muy importante. También me pareció muy interesante a nivel técnico. Se rompieron las barreras, el plató era hasta donde llegara el cable", dijo sobre la forma de producción del programa. Además, el presentador rememoró algunos de sus momentos favoritos: "Hubo una noche apoteósica que fue durante la pandemia, la noche de Marta López y el caso Alfonso Merlos. Es que hay programas que de repente se conjuga todo para que sea mágico". "El momento en el que estaba Nacho Polo y Víctor bajó las escaleras y dice: 'Mírame, mírame'. Víctor tuvo muchas razones lógicas para volverse loco", comentó al ser preguntado por algún momento con Víctor Sandoval como protagonista.

"He descubierto que estoy muy bien sin trabajar"

Jorge Javier Vázquez, además, habló sobre el pódcast que ha conducido recientemente, 'Los burros de Fortunato': "Ya lo hemos acabado porque no encontramos patrocinador. Nos veía mucha gente y se lo pasaban bien, pero nos quedamos sin patrocinador". El presentador opinó que el formato pódcast "se vive con mucha tranquilidad y libertad" en comparación con la televisión: "En la televisión tienes que hacer cosas más generalistas". "En este momento de mi vida he descubierto que estoy muy bien sin trabajar", confesó.

"Me pasa mucho con YouTube, los pódcast y las redes, que tengo que aceptar que es un lenguaje que no controlamos del todo, y es normal. Entretienen más las cosas que hacen los jóvenes que lo que hace la gente mayor", señaló. Esty Quesada le preguntó a Vázquez si tiene algo más que perder, a lo que Vázquez respondió: "No siento que tenga mucho que perder, pero hay una serie de cosas con las que no me gusta hacer risa, por ejemplo, con el alcohol". "Llega un momento en el que comienzas a hacer conciencia y cada vez me cuesta más hacer bromas sobre ese asunto porque conoces todo el mundo oscuro y perjudicial que hay detrás. Debes tener claro que todo lo que dices tiene trascendencia", explicó.