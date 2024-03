Por Beatriz Prieto |

El jueves 14 de marzo, 'Supervivientes 2024' sumó su segunda cita semanal a cargo de Jorge Javier Vázquez, quien contó en plató con la presencia de los familiares y seres queridos encargados de defender a los distintos concursantes. Entre ellos, se encontraba el marido de Arantxa del Sol, Finito de Córdoba, quien mencionó su profesión de torero durante la gala, lo que animó al presentador a lanzarle una pequeña pulla.

Jorge Javier charla con Finito de Córdoba en la gala 2 de 'Supervivientes 2024'

El programa abordó el hecho de queque ambos ya traían de fuera del concurso. Por ello, Vázquez cedió la palabra a su defensor, Finito: "No lo llego a entender, porque no dejan de presionarla para que se posicione.". Una opinión en la que el marido de la concursante recibió el apoyo de la mayoría de los presentes, incluida Maite Galdeano , antes de que el defensor de Arantxa volviera a tomar la palabra.

"Ya la echo en falta. No me lo podía imaginar, porque hasta ahora el que se había marchado temporadas largas era yo. Pero ahora ha sido ella y es increíble el vacío que encuentro al llegar a casa", reconoció Finito, momento en el que Vázquez aprovechó para preguntarle si "lloras", a lo que recibió una respuesta afirmativa. "Yo soy un hombre que lloro. Los toreros lloramos también", añadía el marido de Arantxa. "Dices tú: 'Los toreros lloramos'. Pues anda que los toros...", lanzó el presentador, algo con lo que Finito se mostró de acuerdo.

"Me gustaría que se respetase"

"¿Sabes qué pasa, Finito? Que estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, porque así no matas toros. ¡Estoy encantado de que estés aquí!", confesó también el catalán, entre risas, mientras tomaba la mano del invitado, quien señaló que "eso es otro debate aparte". Finito, de hecho, pidió la palabra, dado que "quiero hacer un pequeño matiz": "Por favor, yo lo que pido es respeto". "Le brindo toda mi vida a este animal, al toro bravo, porque él me lo ha dado todo en 35 años que llevo como profesional y me gustaría que se respetase", manifestó Finito, ante lo que Vázquez señaló que "estamos conviviendo", algo con lo que el torero también estuvo de acuerdo.