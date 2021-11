Pepe Navarro ha tratado de demostrar que Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes, no es su hijo biológico. El presentador acudió a 'Sábado deluxe' con las pruebas que consiguió para desmontar el testimonio de la venezolana, que sigue sosteniendo que Navarro es el progenitor de su primogénito. Pese a la oficialidad de la documentación aportada, algunos de los colaboradores cuestionaron esta justificación.

Tras muchos años sin contar su versión públicamente, Pepe Navarro se sentó en el plató de La Fábrica de la Tele para aclarar cómo descubrió que Reyes no era de su sangre. El comunicador dejó claro que un detective privado contratado por él, consigue la muestra del joven: "Están comiendo en un restaurante y se coge un tenedor, que se utiliza para hacer una prueba", explicó el invitado.

Pepe Navarro y Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Sábado deluxe'

Una vez que se consiguieron estos resultados y el laboratorio confirma que el comunicador y Reyes no son padre hijo, la hija de Navarro la presenta como recurso judicial ante el Tribunal Supremo. El cordobés quiso explicar el motivo por el que esta alegación no se tiene en cuenta: "No se acepta porque no se dan las formas legales para el recurso, no porque la prueba no sea correcta", aclaró.

El expresentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' aprovechó su intervención en el 'Deluxe' para hablar de su relación con Ivonne Reyes, ya que, según él, dejaron de tener encuentros en 1997 y no se vieron hasta dos años después. Sin embargo, Navarro asegura que "no hubo ningún tipo de relación sexual". Además, el comunicador aclaró el motivo de su absoluta discreción, que le mantuvo en silencio públicamente: "En la calle lo que hago es preservar mi intimidad, en el juzgado hay que contar la verdad. Ahí Ivonne no ha contado ni una sola verdad", sentenció.

¿Dudas en las pruebas?

Aunque el testimonio de Navarro convenció a casi todos los presentes en el plató del 'Deluxe', la periodista Paloma García Pelayo tuvo un tenso encontronazo con él, ya que le rebatió sobre la forma de obtener la prueba. Ella sostiene que no sería válida, ya que Reyes comió una hamburguesa, por lo que no usó el tenedor: "¿La cadena de custodia estuvo realmente respetada?", le preguntó.